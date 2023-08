Blue Beetle: Proyecciones de taquilla son más bajas que The Flash y Shazam 2

Pese a una ola de memes y el anuncio, muy conveniente, de que Blue Beetle será parte del DCU que James Gunn está preparando, las proyecciones de taquilla no lucen muy amables para el filme que hará debutar al juvenil superhéroe. Con números menores a los de los dos más recientes proyectos del estudio, la pasión del público latino por el cine podría ser un factor sorpresa para su salvación.

De acuerdo con Deadline, las proyecciones de taquilla de Blue Beetle apuntan a un estreno de US $30 millones en Estados Unidos. El reporte indica que el filme está en la mente del público, pues estos números se hicieron a partir de encuestas en las que la gente tiene que nombrar por sí misma los estrenos que esperan poder ir a ver en cines. Todo parece indicar que, entre meme y meme, la gente sí está enterada de la fecha de lanzamiento de este título dirigido por Angel Manuel Soto.

El verano, pese a estar abarrotado de películas de franquicias, ha sido tremendamente decepcionante en taquilla. La más notable excepción ha sido Barbie - 88% y su insospechada capacidad de romper la marca de los mil millones de dólares a nivel mundial y Oppenheimer - 95%, el drama histórico de Christopher Nolan, que ya va por más de la mitad de esa misma cifra.

Ángel Manuel Soto, director de Blue Beetle en conferencia de prensa en CDMX (Crédito: Gabriel Escogido/Tomatazos)

¿De qué se trata la película de Blue Beetle?

El filme, como seguro saben, es dirigido por Ángel Manuel Soto. Y sigue la historia de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), un joven de ascendencia mexicana que se ve poseído por un extraño pedazo de tecnología alienígena que le confiere una armadura capaz de volar y formar cualquier tipo de arma que se pueda imaginar. Obviamente, este artefacto es perseguido por una brutal empresaria que planea usarlo para volverse millonaria.

La película de Soto originalmente iba a realizarse como un filme para HBO Max, pero el entonces presidente de DC Films, Walter Hamada, decidió que había potencial para un lanzamiento en cines. No obstante, los turbulentos cambios de mando, y de creativos a cargo de la franquicia, tuvieron su costo sobre The Flash - 60% y ¡Shazam! La Furia de los Dioses - 55%, filmes que fueron rotundos fracasos en taquilla y que algunos se explican debido a que no tendrán futuro bajo el nuevo DCU.

¿Será Blue Beetle parte del DCU de James Gunn?

Aunque esto no es del todo cierto, pues hay indicios de que ciertos personajes del extinto DCEU van a sobrevivir al reboot que James Gunn tiene planeado. El propio Maridueña fue confirmado por el director, y más recientemente Gal Gadot ha revelado que hay planes para desarrollar una nueva película de Mujer Maravilla dentro de la futura franquicia. La escena post-créditos de Shazam 2 da a entender que Billy Batson también será parte de ella.

De una u otra forma, entre los paros de actores y guionistas, y la posible falta de interés del estudio por publicitarla, Blue Beetle tendrá que sostenerse por sí misma en taquilla y habrá que ver si su tono más cómico y familiar le ayudan de boca en boca. La competencia, con Tortugas Ninja: Caos Mutante - 90% y Gran Turismo: de Jugador a Corredor - 67%, será considerable rumbo a estas últimas semanas de agosto, pero la batalla en definitiva no está perdida.

