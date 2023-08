Blue Beetle: Director revela que quiere hacer una trilogía del superhéroe

Blue Beetle es la siguiente película de DC y se trata del primer gran superhéroe latino que veremos en la pantalla grande. Xolo Maridueña protagoniza esta increíble aventura del verano que aspira a ser un éxito de taquilla, y tal parece que su director no tiene intenciones de dejar las cosas en una sola entrega. Durante una nueva entrevista con The Playlist, Angel Manuel Soto confiesa que quiere trabajar en una trilogía del superhéroe, soñando con llevar la historia de Jaime Reyes hasta el límite.

Blue Beetle es el nombre de varios superhéroes de DC Comics. El más icónico es Ted Kord, quien fue un brillante inventor y experto en artes marciales que se convirtió en el segundo Blue Beetle, tomando el manto después de su mentor, Dan Garrett. Ted Kord no tenía poderes sobrenaturales, pero usaba un traje con tecnología avanzada y dispositivos tecnológicos, como el escarabajo azul, que le conferían habilidades y armamento. A lo largo de su carrera, Ted luchó contra amenazas tanto callejeras como cósmicas, siendo miembro de equipos como la Liga de la Justicia.

Otro Blue Beetle destacado, y el protagonista de la nueva película, es Jaime Reyes, un adolescente que descubrió un misterioso escarabajo alienígena que se fusionó con su espalda, otorgándole un poderoso traje y habilidades relacionadas con la tecnología alienígena. Jaime se convirtió en el tercer Blue Beetle y ha sido ampliamente aclamado por su representación como un joven superhéroe latino. La historia de Blue Beetle es un legado de coraje y heroísmo, con diferentes personajes llevando el manto y dejando su huella en el universo DC.

Warner autorizó el desarrollo de una cinta para Blue Beetle y colocó a Angel Manuel Soto como el director a cargo. La película está a punto de llegar a las salas de cine y ahora mismo se encuentran en marcha las correspondientes entrevistas para la prensa. Cuando The Playlist cuestionó a Manuel sobre su interés de llevar la historia de Jaime más allá, esta fue su respuesta:

Por supuesto, no podemos poner todo en una película, y es por eso que este es el primer acto de una saga más grande. Hay mucho más que decir y que me interesa bastante compartir. Queríamos contar la película de una manera que se sintiera como, ¿qué pasaría si el cine latino adoptara una película de superhéroes? Pasamos tiempo con Jamie, con su familia; sabemos lo que está en juego y cómo se comportan. El escarabajo es un intruso, por lo que cuando se une a él y se desata el infierno, lo que está en juego es más personal y te preocupas más.

Angel Manuel Soto profundizó en los detalles que le encantaría abordar en la secuela, apostando por un viaje en el que Reyes pueda explorar los orígenes del escarabajo:

Blue Beetle [la primera película] es la historia de Jamie. Queríamos centrarnos en él y su familia. Al final de la película, habrá preguntas sobre el escarabajo y espero responderlas. Para la próxima película, espero contar la historia completa de lo que le sucedió al escarabajo, de dónde viene, por qué lo enviaron y, con suerte, al final, a quién tienen que derrotar.

Pero Blue Beetle no tendrá las cosas fáciles. De acuerdo con las predicciones y estimaciones más entusiastas, la película alcanzaría en su primer fin de semana entre US $12 y US $17 millones, números escandalosamente bajos que pondrían en peligro cualquier aspiración a trilogía. Por otro lado, recordemos que una nueva era está por comenzar para DC, y que James Gunn, el nuevo presidente, tiene sus propios planes para la saga. ¿Blue Beetle encontrará espacio digno en la siguiente etapa de DC en la pantalla grande, incluso si su recaudación no es del todo buena?

Tal y como lo dicen los memes, Blue Beetle llegará a las salas de cine el próximo 18 de agosto. Para el 20 de diciembre tendremos el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom, controvertida película de DC que necesita recaudar cientos de millones de dólares para estar a la altura de su predecesora.

