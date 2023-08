Barbie: Greta Gerwig establece nuevo récord al ser la primera mujer directora en alcanzar los mil millones en taquilla

Barbie - 88% llegó a las salas de cine el pasado 21 de julio para convertirse en uno de los productos más vistos de 2023. La película alcanzó los mil millones de dólares en la taquilla global este último fin de semana y tan sólo fueron necesarios 17 días para tal hazaña. Ahora Greta Gerwig cumple un sueño que jamás se había observado en manos de una directora, pavimentando el camino para que más blockbusters potenciales queden en manos de mujeres y lleguen tan lejos como la grandeza de sus metas.

Gerwig comenzó como actriz de cine independiente en películas como Hannah Takes the Stairs y Greenberg, ganando reconocimiento por su carisma y talento interpretativo. Luego, se aventuró en la escritura y dirección, siendo coautora de Frances Ha - 93%, que recibió elogios de la crítica por su estilo refrescante y auténtico. Sin embargo, su mayor éxito llegó con Lady Bird - 97%, su debut en solitario como directora y guionista, que recibió aplausos universales y nominaciones a múltiples premios, entre ellas una al Oscar como Mejor Directora. Gerwig se ha destacado por su enfoque en personajes complejos, y por su habilidad para contar historias con corazón y autenticidad, y su contribución al cine independiente contemporáneo.

Greta escribió y dirigió Barbie, una enorme responsabilidad que Warner y Mattel dejaron sobre sus hombros. El talento de la cineasta fue suficiente como para desarrollar una gran película que funciona como sátira de lo que significa ser mujer y hombre en el mundo. Por otro lado, la increíble campaña de marketing implementada por Warner, permitió a Barbie hacerse conocida en todo el mundo (sin olvidarnos del ya increíblemente grande legado de la propia muñeca). En menos de tres semanas, la cinta alcanzó los mil millones de dólares en la taquilla global, convirtiendo a Gerwig en la primera mujer directora que consigue la meta.

El estilo feminista de Greta se refleja tanto en su trabajo como guionista y directora como en sus declaraciones públicas y actitudes hacia la industria cinematográfica. En sus películas, Gerwig presenta personajes femeninos multidimensionales que no están definidos por estereotipos de género. Estas mujeres están llenas de ambiciones, deseos y conflictos personales que van más allá de las expectativas tradicionales de género. También aborda temas como la amistad entre mujeres, la búsqueda de la identidad y la lucha por encontrar su voz en una sociedad patriarcal.

La ya mencionada Lady Bird es un ejemplo destacado de su enfoque feminista, ya que explora la relación entre madre e hija y cómo esta dinámica puede ser tanto fuente de conflicto como de amor incondicional. La película muestra el empoderamiento de una joven que desea independencia y tiene sueños más allá de las expectativas sociales tradicionales. También se elogia la forma en que Gerwig desafía la narrativa convencional de las relaciones románticas al no hacer del amor romántico el centro absoluto de la historia, sino más bien enfocarse en el crecimiento y la autoexploración de la protagonista.

Además de su trabajo en el cine, Gerwig ha sido una defensora vocal de la igualdad de género en la industria, abogando por un mayor reconocimiento y oportunidades para las mujeres en roles creativos y liderazgo. Su estilo también se manifiesta en la forma en que utiliza su plataforma para promover el cambio y respaldar a otras mujeres en el cine. Su enfoque en la representación auténtica y positiva de las mujeres en sus películas, su compromiso con temas feministas en sus historias y su activismo en favor de la igualdad de género en la industria cinematográfica hacen de ella una de las líderes más destacadas del ámbito cinematográfico en el siglo XXI.

Muchos se ha comentado sobre una secuela para Barbie pero lo único seguro es que no hay nada establecido. De lo que podemos tener certeza es que Mattel no se detendrá con Barbie y ya tiene planeadas numerosas películas de su universo de juguetes. Finalmente, la empresa juguetera no ha podido resistirse a la tentación de crear su propio universo cinematográfico, tan criticados y consumidos en la actualidad.

