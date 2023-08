Escritor de The Witcher confirma que está escribiendo un nuevo libro para la saga literaria

Han pasado varios años desde la última vez que los fans de The Witcher tuvieron una novela de la saga literaria; las cosas están a punto de cambiar. Mediante una transmisión en vivo, Andrzej Sapkowski confirma que ya está trabajando en un nuevo libro para Geralt de Rivia, personaje que le ha valido de renombre mundial y ha convertido a la marca en una fuente interminable de dinero. Está claro que el escritor polaco se ha sentido inspirado con el ajetreo de sus personajes en los tiempos recientes.

No te pierdas: The Witcher: tercera temporada decepciona con alarmantes números de audiencia ante la salida de Henry Cavill

Inspirado por la rica tradición de la mitología eslava y la fantasía, Sapkowski creó un mundo lleno de monstruos, magia y conflictos políticos. El personaje principal, Geralt, un brujo cazador de monstruos, se convirtió en el eje central de la saga. La primera colección de cuentos, El último deseo, fue publicada en 1993, seguida por La espada del destino en 1992, que conformaron las bases de su universo literario. La popularidad de estas historias en Polonia se expandió rápidamente y se tradujeron a varios idiomas, llegando a un público internacional. La serie de novelas de The Witcher ha dejado un legado duradero en la literatura de fantasía, y sus adaptaciones a videojuegos, cómics y televisión han ampliado aún más su alcance y relevancia en la cultura pop. La última de ellas, Estación de tormentas, se publicó en 2013.

La transmisión reciente es trabajo de Fantastic Talk(s) y algunos fans ucraniano; el evento fue traducido por el sitio Redanian Intelligence, especializado en todo tipo de noticias sobre The Witcher. La revelación de Sapkowski fue clara y contundente: “Sí, estoy trabajando en un nuevo libro de The Witcher y con bastante diligencia.” Aunque no ofrece detalles sobre el argumento, sostiene que el trabajo no le tomará más de un año, por lo que los fans del brujo pueden esperar una nueva gran obra a la brevedad. ¿George R.R. Martin , Patrick Rothfuss, hola?

Te invitamos a leer: The Witcher: Productor dice que la trama se tuvo que simplificar para ser entendida por los estadounidenses

La saga de The Witcher ha trascendido las fronteras de la literatura y se ha convertido en un fenómeno global. La adaptación a videojuegos, especialmente con la trilogía de juegos de CD Projekt Red, ha sido sumamente exitosa y ha elevado la franquicia a la vanguardia de la industria de los videojuegos, alcanzando una base de seguidores masiva. Además, la reciente serie de televisión de Netflix, protagonizada por Henry Cavill como Geralt de Rivia, ha llevado la historia a una audiencia aún más amplia, expandiendo la popularidad y el reconocimiento de The Witcher a nivel mundial. La rica mitología y complejidad de sus personajes han cautivado a los fanáticos de la fantasía, convirtiéndola en una de las sagas más queridas y relevantes en la cultura pop actual.

¿Qué pudo haber inspirado a Sapkowski a escribir un nuevo libro de The Witcher? Destaca que hace algunos meses se reunió con CD Projekt RED para una conversación de la que no se compartieron detalles. Recordemos que el estudio anunció el año pasado la creación de una nueva trilogía de videojuegos, aunque probablemente no veremos a Geralt como el gran protagonista. El tiempo ha demostrado que todavía quedan muchas aventuras en el mundo de los brujo, y que tal vez la princesa heredera de Nilfgaard, también conocida como la Dama del tiempo, tiene todavía una gran historia que contar.

La segunda parte de la tercera temporada de The Witcher - 67% se estrenó hace algunos días y ciertamente está resultando en un caos. Los fans más apegados a las novelas no están satisfechos con el trabajo de Netflix, de hecho, se culpa directamente a Lauren Hissrich (la showrunner) y su equipo de guionistas por cambiar para siempre partes fundamentales de las novelas. Por otro lado, los recientes comentarios de Tomek Baginski, productor de la serie, sobre la simplificación de las tramas para que la audiencia estadounidense pudiera comprenderlas mejor, tampoco están ayudando a la ya desgastada reputación del staff; al indirectamente llamar estúpido a su público, parece que Netflix cava una y otra vez su propia tumba respecto a la fallida gestión de la IP de The Witcher.

También puede interesarte: The Witcher: guionista defiende el cambio de protagonista y sugiere que tuvieron problemas con Henry Cavill