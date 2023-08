Ahsoka: Se revela posible tiempo de duración de los primeros dos episodios

Ahsoka, serie para la televisión que continuará con la expansión de la franquicia de Star Wars, se estrena en unas cuantas semanas y vaya que los fanáticos están emocionados. Desarrollado por Jon Favreau y Dave Filoni para el servicio de streaming de Disney, el programa trae de regreso a Rosario Dawson como la legendaria togruta Ahsoka Tano, junto a un elenco que incluye a otros grandes intérpretes como Natasha Liu Bordizzo en el papel de Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla, Eman Esfandi como Ezra Bridger, Ivanna Sakhno ​como Shin Hati, el difunto Ray Stevenson como Baylan Skoll y Lars Mikkelsen como el Gran Almirante Thrawn.

De acuerdo con un informe de Comic Book Resources, se ha revelado el posible tiempo de ejecución de los primeros dos episodios de la serie y parece que serán tan largos como una película. Este jueves, el insider CrypticHDQuality, quien anteriormente ha informado acertadamente el tiempo de duración de varios proyectos de Star Wars, incluida la tercera temporada de The Mandalorian - 90%, reportó que los episodios 1 y 2 de Ahsoka tendrán una duración de 1 hora, 36 minutos y 36 segundos en conjunto. Hasta el momento se desconoce cuál será la duración individual, pero es probable que se acerquen a los 45 minutos cada uno.

Sin duda los fanáticos estarán agradecidos con lo extenso que serán los episodios de estreno, pero recuerda que esta información aún debe ser confirmada por Disney y Lucasfilm, por lo que te recomendamos quedar al pendiente de cualquier actualización.

Ahsoka llegará al servicio de streaming de Disney este 23 de agosto. Esta es la siguiente serie de Star Wars en lanzarse tras el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian en marzo de este año. La esperada serie se desarrolla en el mismo período de tiempo que The Mandalorian y El libro de Boba Fett - 63%. Después de su emocionante aparición en la segunda temporada de The Mandalorian, en el episodio titulado “The Jedi”, Ahsoka regresará para seguir ajustando cuentas. Puedes leer una breve sinopsis del programa a continuación (via Comic Book):

Ahsoka Tano está a la caza del malvado Gran Almirante Thrawn con la esperanza de que la ayude a localizar al desaparecido Ezra Bridger, el joven Jedi que desapareció con Thrawn hace muchos años.

A principios de abril de este año, Lucasfilm anunció que Lars Mikkelsen, conocido por su interpretación del Gran Almirante Thrawn en Star Wars Rebels, serie animada emitida de 2014 a 2018, retomaría su personaje en Ahsoka. Thrawn es un estratega militar brillante y uno de los villanos más formidables del universo Star Wars. Es un líder táctico y estratégico astuto, conocido por su intelecto afilado y su habilidad para anticipar los movimientos de sus enemigos.

El trabajo de voz de Lars Mikkelsen como Thrawn fue ampliamente elogiado por los fanáticos y la crítica, pues el actor danés logró capturar la esencia del personaje, transmitiendo su presencia imponente y su estilo de liderazgo implacable. Thrawn es un personaje icónico del universo de Star Wars y se hizo popular originalmente en la serie de libros de Timothy Zahn. De acuerdo con Dave Filoni, el Almirante es visto como el nuevo gran villano para la correspondiente línea del tiempo en Star Wars.

