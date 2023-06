Anthony Hopkins dice que su actuación en las películas de Thor no tiene sentido

La franquicia de Thor en el MCU es una de las más queridas, todo gracias al carisma de sus personajes y a las aventuras inigualables que han vivido. Marvel Studios trajo a varios actores de renombre para tomar los papeles veteranos, incluyendo a Anthony Hopkins como el gran rey del mundo asgaridano. Han pasado algunos años desde la última vez que el intérprete firmó contrato con Marvel Studios, es por eso que para The New Yorker revela que no todo fue agradable durante su estadía en los set del MCU,

Anthony Hopkins interpreta a Odin en las películas de Thor producidas por Marvel Studios. Odin es el poderoso rey de Asgard y padre de Thor y Loki. Como líder de los asgardianos, es un personaje central en la mitología y la historia de Thor. A lo largo de la franquicia, Hopkins retrata a Odin como un gobernante sabio pero a menudo severo, alguien que busca mantener el equilibrio y la paz en los Nueve Reinos. A medida que la historia avanza, el monarca se enfrenta a desafíos personales y familiares, mostrando facetas emocionales y decisiones complejas. El talento actoral de Hopkins aporta una presencia imponente y carisma al personaje, lo que le ha valido elogios y reconocimiento en su interpretación en el universo cinematográfico de Marvel.

Pero aunque muchos celebran el deslumbrante trabajo de Anthony, el propio actor no está feliz con la forma en que Marvel Studios diseñó al personaje, forzándolo a actuar bajo una pesada indumentaria y viendo una pantalla verde, elementos con los que no pudo conectar, sintiéndose fuera de lugar, ampliamente limitado y creyendo que su trabajo frente a la cámara no tenía sentido:

Me pusieron una armadura; me pusieron barba. Siéntate en el trono, grita un poco. Si estás sentado frente a una pantalla verde, no tiene sentido actuar.

Anthony Hopkins posee una destacada trayectoria en el mundo del cine y el teatro. Originario de Gales, se ha ganado un lugar en la industria como uno de los actores más talentosos y respetados de su generación. Uno de sus papeles más notables es el inolvidable Hannibal Lecter en El Silencio de los Inocentes - 94%, papel que le valió un Premio de la Academia y lo consolidó como un actor de gran calibre. A lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad y habilidad para dar vida a una amplia gama de personajes, desde figuras históricas como Pablo Picasso en Surviving Picasso - 33% hasta el doctor Van Helsing en Drácula, de Bram Stoker - 79%. Su presencia en la pantalla se caracteriza por una mezcla única de intensidad, carisma y una capacidad innata para profundizar en los matices emocionales de sus personajes.

La franquicia de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel acumuló varios cientos de millones de dólares para Disney. El carisma y talento de Chris Hemsworth en el papel de Thor ha sido fundamental para cautivar a los fanáticos, ya que logra combinar a la perfección la imponente presencia física del personaje con un sentido del humor encantador. El mundo mítico y celestial de Asgard, así como la mitología nórdica en general, brindan un trasfondo fascinante y visualmente deslumbrante para las aventuras. Por otro lado, la combinación de acción épica, efectos especiales impresionantes y momentos emotivos también ha contribuido a su popularidad, logrando un buen equilibrio entre la grandiosidad de las batallas y las relaciones personales de los personajes.

Pero el Universo Cinematográfico de Marvel tampoco está exento de críticas negativas. Algunos opinan que la franquicia se centra demasiado en la supuesta fórmula predecible y repetitiva de las películas, con estructuras narrativas similares y una tendencia a seguir un patrón establecido. También se argumenta que el enfoque en las películas de superhéroes puede restarle importancia a otros géneros y películas más arriesgadas en el panorama cinematográfico. Otros sienten que la abundancia de películas y la interconexión del MCU pueden llevar a la saturación del mercado y la falta de originalidad. Lo cierto es que las películas de superhéroes, incluso con el patrón agotado hasta el cansancio, continúan llenando las salas; no por nada Thor 5 es una gran posibilidad.

