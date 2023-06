Ted Lasso podría tener serie spin-off en Apple TV+

Después de algunos años, Ted Lasso - 89% finalizó sus emisiones el pasado 31 de mayo, cerrando con reseñas bastante mixtas y bastantes opiniones encontradas entre sus fans. Pero las cosas podrían no haber terminado. A través de sus redes sociales, Apple TV+ sugiere la posibilidad de una serie spin-off con algunos de los personajes secundarios vistos en la serie. ¿Es posible que el gran estudio sienta interés de continuar con esta historia recurriendo a una vía alternativa?

No te pierdas: Succession: Brian Cox dice que no ha visto el final porque no se aferra a sus roles

Ted Lasso nos presenta la historia de un entrenador de fútbol americano llamado Ted, quien es contratado para dirigir un equipo de fútbol en Inglaterra, a pesar de tener poca experiencia en el deporte. A medida que se enfrenta a los desafíos y la presión, utiliza su carisma, optimismo y enfoque poco convencional para motivar al equipo y ayudarlos a superar sus obstáculos, al tiempo que establece conexiones personales con los jugadores y el personal del club, dejando una huella positiva en el camino.

La serie fue protagonizada por Jason Sudeikis, quien interpreta al personaje principal, Ted Lasso, el entrañable entrenador. También contó con un talentoso elenco que incluyó a Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Jeremy Swift y Nick Mohammed, entre otros. Fue producida por Warner Bros. Television y fue creada por el propio Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt y Joe Kelly.

Sin lugar a dudas, Jason le dio a la pantalla chica uno de sus productos más comentados en tiempos recientes. Después de comenzar como miembro del elenco del popular programa de sketches, Saturday Night Live, Sudeikis pasó a protagonizar una variedad de películas y series de televisión, demostrando su talento en el género de la comedia y consolidando su habilidad para el humor inteligente y el carácter carismático.

Te invitamos a leer: Creador de Succession dice que se aterrorizó cuando Jeremy Strong intentó saltar al río mientras filmaban la escena final

Ted Lasso ganó el corazón del público debido a su enfoque refrescante y optimista, combinado con personajes entrañables y una narrativa conmovedora. La serie destaca por su humor inteligente y cálido, abordando temas como el trabajo en equipo, la resiliencia, la empatía y la importancia de mantener una actitud positiva ante la adversidad. La interpretación carismática de Jason Sudeikis como Ted, junto con un elenco talentoso y guiones bien escritos, crearon una conexión emocional con los espectadores, convirtiendo a la serie en un verdadero éxito que inspira y alegra a quienes la ven. Con tres temporadas y 34 capítulos, dejó para siempre su huella como lo mejor que se ha hecho para televisión en años recientes.

Esta tarde, mediante su cuenta de Twitter, Apple TV+ arroja la sugerencia de un spin-off con Brett Goldstein, Nick Mohammed y Brendan Hunt, quienes interpretan a Roy Kent, Nathan Shelley y al entrenador Beard, respectivamente. Puedes ver la publicación aquí:

Huele a potencial.

La industria del entretenimiento estadounidense se ha mostrado empeñada en hacer spin-offs, remakes, secuelas y reboots en los últimos años debido a varios motivos. Estas propiedades intelectuales ya tienen un reconocimiento previo por parte del público, lo que les otorga una base de seguidores y una mayor posibilidad de éxito en taquilla. Además, estas producciones ofrecen una sensación de familiaridad y nostalgia, lo que atrae a las audiencias que buscan revivir historias y personajes queridos. Desde el punto de vista financiero, estas películas y series pueden generar altos ingresos, ya que se apoyan en una base de fans preexistente y son más fáciles de comercializar. Sin embargo, también existe un riesgo de falta de originalidad y saturación del mercado, por lo que la industria busca un equilibrio entre la innovación y el aprovechamiento de las franquicias ya establecidas.

Ted Lasso mantiene una base de fans muy sólida que ha seguido al programa durante años, por lo que hacer un spin-off sería bastante sencillo y una apuesta muy segura para Apple TV+. En pleno 2023, los estudios prefieren no tomar riesgos innecesarios, colocando su dinero en producciones que con toda seguridad serán exitosas entre el público. Cada vez son menos quienes se atreven a hacer cosas diferentes (aunque todavía existen) y subversivas, al menos entre los estudios más grandes Hollywood.

También puede interesarte: Tedd Lasso, temporada 3 | Top de críticas, calificaciones y reseñas