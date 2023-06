Guillermo del Toro presentará una charla con El Taller del Chucho en el Festival Annecy

Guillermo del Toro siempre ha considerado la animación como un formato muy útil para contar ciertas historias que no deben limitarse a cuentos infantiles, pero gracias al éxito de Pinocho de Guillermo del Toro - 96% por fin pudo entrar a la conversación desde un nuevo e importante ángulo. Como director de cintas como El Laberinto del Fauno - 95%, La Forma Del Agua - 92% y El Callejón de las Almas Perdidas - 72%, el creador obtuvo un lugar muy importante en la industria del cine a nivel internacional, y con su reciente adaptación stop-motion dio voz a un tema muy serio sobre las consideraciones que se deben tener con este tipo de trabajos. Para dar un paso más relevante en esta lucha, el creador llevará al Festival Annecy su famoso Taller del Chucho.

Sigue leyendo: La icónica banda sonora de Crimson Peak de Guillermo del Toro llega en formato vinilo

Desde Cronos - 89%, el mundo del cine se dio cuenta que Guillermo del Toro era un narrador increíble que sólo necesitaba un impulso más comercial para llegar a las masas sin alejar a la crítica especializada en el proceso. A pesar de los elogios, los reconocimientos, y la atención de las productoras y las celebridades más aclamadas, los proyectos de este creador no siempre llegan a buen puerto, y a lo largo de su carrera ha tenido que abandonar algunas ideas y hasta guiones completos que eran muy personales para él.

Uno de los que estuvo cerca de desaparecer en el limbo fue justamente Pinocho, que al final fue rescatado gracias a la intervención de Netflix. Por años, Del Toro planeó una adaptación del famoso texto pero con una ambientación totalitaria y fascista para cambiar por completo el mensaje de obediencia que otras adaptaciones gustan resaltar. El gran problema era el alto costo de producción, el tiempo que tardaría en filmarse, y el que realmente no estaba enfocado en las audiencias más jóvenes. La decepción ante este prejuicio llevó al guionista a declarar la película como cancelada y acabada, pero al final las cosas resultaron muy bien.

Además de innovar el cine animado, el premio Oscar que recibió por esta película le dio un espacio importante al director para hablar a profundidad sobre la necesidad de sacudirse esa idea de que la animación es sólo para el público infantil, y que cualquiera que se salga un poco de la línea está rompiendo un esquema de manera casi escandalosa. Lo cierto es que existen muchas animaciones para adultos, pero lo que Guillermo del Toro realmente quiere lograr es unificar al formato dentro de la industria, en vez de que sea visto por separado como un género con restricciones y condiciones particulares.

También te puede interesar: Guillermo del Toro desea al público un feliz mes del Orgullo LGTB

Los esfuerzos de Guillermo del Toro son constantes, y además de estar preparando otros proyectos animados, también planea dar más visibilidad a los equipos que están detrás de todo el aspecto técnico. El Universal confirma que el director presentará una plática bajo la marca de El Taller del Chucho en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy que se llevará a cabo del 11 al 17 de junio. El creador acude con el estudio que él mismo fundó en Zapopan, Jalisco en 2020 con Pinocho como proyecto principal. La charla lleva por título Animación Mexicana: el arte de crear mundos imposibles donde también estarán presentes Rene Castillo, Rita Basulto, Sofía Carrillo y León Fernández, quienes trabajaron en la película.

Angélica Lares, directora de El Taller del Chucho comentó:

Este año México es el país invitado y hay mucho interés de muchos de estar allá. es momento de enseñar el músculo. Estará abocada un poco a eso, a los inicios de quehacer como artistas de los cinco y cómo eso desemboca en generar un espacio como este; fue la culminación de un proceso de años, de esfuerzo individual y de grupo.

La charla no será la única intervención de El Taller del Chucho, pues se planean dos mesas más, una llamado Ecosistema Jalisco para abordar el contexto actual del cine de animación en dicho lugar; y el panel The Future Animation donde se hablará sobre las nuevas perspectivas, consideraciones y tecnología para crear este tipo de trabajos. Guillermo del Toro sólo se presentará en la primera plática, pero las otras participaciones serán igual de importantes porque el estudio se volvió increíblemente popular gracias a la película, y es un gran momento para enfocarse en el cine animado en México, mismo que lleva años luchando por reconocimiento mundial.

No te vayas sin leer: Guillermo del Toro estuvo gritando "Yes, Chef!" cuando Jeremy Allen White ganó el Globo de Oro por The Bear