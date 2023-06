Chris Hemsworth cree que nunca podrá trabajar con Tarantino y Scorsese por las críticas que hicieron a Marvel

El universo Marvel cambió en muchos sentidos la forma de producir y consumir películas, pero no todos consideran esto como un paso positivo para la historia del cine. El unificar los personajes de la marca bajo un mismo canon como sucede en los cómics fue una gran decisión para el género de superhéroes, pero el que Hollywood intentara recrear lo mismo para otras historias y géneros es algo que no siempre resulta bien. Las celebridades que forman parte del UCM suelen defender su lugar en todo este debate, incluso si comprenden las críticas externas, pero para otros es lamentable que su cercanía a este mundo los aleje de otros creadores y oportunidades importantes, tal y como Chris Hemsworth recientemente explicó sobre Quentin Tarantino y Martin Scorsese.

Aunque el cine es considerado un arte importante, no se puede ignorar el hecho de que es un negocio millonario y que las productoras invierten su dinero esperando recibir algo a cambio. Por supuesto, esto ha hecho que sea clara la división entre géneros y estilos, lo que llevó a crear un sistema donde el cine independiente no requiere tanto dinero como el comercial y de ese lado están las tendencias más populares, que por ahora siguen siendo las franquicias de superhéroes y los universos unificados que pueden generar miles de millones con varios estrenos al año.

Muchos se quejan de que las películas de este tipo dominan la cartelera y no dejan espacio para otras producciones, lo cual es verdad, pues en cadenas comerciales se les da un lugar privilegiado con muchas salas para cubrir la demanda. Un estreno poderoso fácilmente puede borrar del mapa otra película independiente o con una producción menor, pero el público interesado siempre sabrá cómo y dónde buscar. Esto no es exactamente extraño en Hollywood, pues siempre han existido géneros más populares que otros, y todo es un proceso que va cambiando; sin embargo, la cantidad de dinero que ahora se mueve es tan alta que las productoras quieren irse a lo seguro.

Esto dejó en desventaja a creadores establecidos y multipremiados que no encajan con los pormenores del cine independiente, pero que tampoco pueden generar tanto dinero en taquilla con sus películas, y es de aquí de donde nacen todas esas quejas hacia Marvel. Es lamentable que creadores como Francis Ford Coppola o Martin Scorsese tengan que pasar de productora en productora negociando el costo de sus proyectos porque ahora son considerados un riesgo económico. Muchas ideas han muerto y desaparecido bajo este nuevo orden y el que varias cintas de Marvel logren sus objetivos en un fin de semana incluso si no son buenas películas es algo que sólo pone sal a la herida.

Martin Scorsese comenzó toda una ola de críticas y ataques a Marvel cuando hace años se pronunció en contra de este tipo de películas a las que comparó con un parque de diversiones y no con cine de verdad. Algunos han salido a defenderlas, pero otros siguen alimentando esta crítica cada vez que se estrena una nueva entrega, lo que sucede en varios puntos del año. Actores como Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen o Tom Hiddleston no han tenido problemas para encontrar proyectos fuera de Marvel donde demuestran sus verdaderas capacidades, pero otros como Tom Holland o el propio Chris Hemsworth sufren de ciertos prejuicios sobre no poder ser más que superhéroes, incluso cuando han probado su talento en más de una ocasión.

Para el actor de Thor: Amor y Trueno - 76%, la situación en general es bastante lamentable, incluso si no se arrepiente en lo absoluto de ser parte de este tipo de películas. En una reciente entrevista con GQ, el intérprete habló sobre lo que significó para él escuchar las críticas de directores que tanto admira:

Fue muy deprimente cuando escuché eso. Ahí van dos de mis héroes con los que no trabajaré. Supongo que no son fanáticos míos.

El actor comprende si algunas personas ya se sienten sobrepasadas por la oferta de Marvel, pero a pesar de todo, él no dudaría en regresar si alguna vez se lo piden:

Estoy agradecido de haber sido parte de algo que mantuvo a la gente en los cines. Ahora, si esas películas fueron o no en detrimento de otras películas, no lo sé. No me encanta cuando empezamos a escudriñarnos unos a otros cuando hay tanta fragilidad en el negocio y en este espacio de las artes… Eso lo digo menos a los directores que hicieron esos comentarios, que, por cierto, todos siguen siendo mis héroes, y en un santiamén me pondría a trabajar con cualquiera de ellos. Pero lo digo más a la opinión más amplia en torno a ese tema. No creo que ninguno de nosotros tenga la respuesta, pero lo estamos intentando.

Finalmente, Hemsworth reconoce la importancia de Thor y Marvel en su carrera, y es por eso que volvería en cualquier momento y con agrado, pero también cree que es importante ver más allá de ese panorama tan superficial que dicta que cintas populares como las del UCM son automáticamente malas y no aportan nada. El público seguidor de estas cintas seguramente tendría algo que decir al respecto, y es importante seguir buscando la forma de dar espacio a todas las propuestas creativas posibles.

