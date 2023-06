Chris Hemsworth admite que Thor: Amor y Trueno fue mala y dice que hasta los niños la criticaron

Thor: Amor y Trueno - 76% es una de las películas de Marvel Studios que conforman la fase 4, una de las eras más controvertidas en la historia de la franquicia. La cuarta película del dios del trueno generó muchos comentarios en redes sociales, y no precisamente entusiastas. Ahora que el tiempo ha pasado, Chris Hemsworth admite que aquella producción no fue buena e incluso la señala como “tonta”, mencionando que los efectos visuales no son convincentes y que incluso niños cercanos a él opinaron la criticaron de forma severa.

Dirigida por Taika Waititi, el argumento de Amor y Trueno llega a percibirse como un mero pretexto para continuar explotando al personaje sin ofrecer una historia que sea de verdadero impacto para el MCU. El filme encuentra a Thor en una búsqueda por la paz interior. Pero su retiro es interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr, el Carnicero de los Dioses, alguien que busca la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor necesita la ayuda de Valkyrie, Korg y su ex novia Jane Foster, quien, para la sorpresa de Thor, inexplicablemente usa su mágico martillo Mjolnir como Mighty Thor. Todos se embarcan en una aventura cósmica por descubrir el misterio de la venganza de Gorr y para detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Thor: Ragnarok - 92%, estrenada en 2017 fue un gran acierto para Marvel Studios; al ser dirigida por Taika Waititi, muchos esperaban que Thor: Amor y Trueno fuera igual de buena, pero no pasó. Love and Thunder está llena de momentos divertidos, pero tal vez exceden el límite de lo necesario. Chris Hemsworth revela para GQ que la película fue comentada por los amigos de sus hijas, destacando aspectos negativos de la misma. El actor de 39 años habla sobre las cosas que no funcionaron:

Un grupo de niños de ocho años criticaron mi película: ‘Pensamos que esta tenía demasiado humor, la acción era genial, pero los efectos visuales no eran tan buenos’. Me estremezco y me río igualmente. Creo que nos divertimos demasiado. Simplemente se volvió demasiado tonta. Siempre es difícil estar en el centro y tener una perspectiva real... Me encanta el proceso, siempre es un paseo. Pero simplemente no sabes cómo va a responder la gente.

Thor es ampliamente querido por su atractiva mezcla de carisma, poder y evolución como personaje. Desde su debut en la pantalla, interpretado por Chris Hemsworth, Thor ha cautivado a los fans con su carácter encantador, su sentido del humor y su nobleza. Además, su conexión con la mitología nórdica y su condición de dios del trueno le otorgan una presencia única y distintiva en el Universo Cinematográfico de Marvel. A medida que avanzan las películas, Thor ha experimentado una notable evolución, pasando de ser un príncipe arrogante a enfrentar pérdidas y desafíos personales que lo han humanizado y profundizado en su desarrollo emocional. Esta combinación de encanto, poder y una historia de crecimiento personal ha hecho de Thor un personaje querido y emblemático en el universo de Marvel Studios.

Marvel Studios ha logrado un éxito sin precedentes gracias a su habilidad para construir un vasto y cohesionado Universo Cinematográfico, donde cada película y personaje está interconectado. Además, han sabido adaptar con maestría los queridos cómics de Marvel, entregando emocionantes y bien elaboradas historias con personajes carismáticos y entrañables. La mezcla de acción, humor, efectos visuales impresionantes y narrativas épicas ha resonado en el público, atrayendo tanto a fanáticos acérrimos como a audiencias más casuales. Marvel Studios ha demostrado una visión a largo plazo, planificación cuidadosa y un compromiso con la calidad cinematográfica, entregando películas que van más allá del género de superhéroes, abarcando temas universales y generando una experiencia cinematográfica inigualable.

La siguiente película del MCU es The Marvels, con un lanzamiento programado para el 10 de noviembre, ¿podrá convertirse en uno de los estrenos más destacados del año y un nuevo acierto para el estudio?

