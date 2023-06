Becky G se une al elenco de Blue Beetle

Ahora que James Gunn y Peter Safran están metiendo velocidad a su nuevo universo DC con la producción de Superman: Legacy, los fans del Snyderverse finalmente tendrán que aceptar que esa era terminó y es hora de encontrar un nuevo camino para estas adaptaciones. Los estrenos de The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom resolverán algunas dudas sobre estos personajes en el nuevo DCU, pero tal vez el héroe que está más a la deriva sea Blue Beetle. A pesar de eso, las expectativas alrededor de esta película son cada vez más altas y en un intento por atraer más a las nuevas generaciones, hoy se confirma que Becky G. será parte importante de la adaptación.

Al analizar bien cómo se hicieron todos los movimientos desde el comienzo, es claro que el DCEU nunca tuvo raíces fuertes y siempre se presentó como una propuesta apresurada de Warner Bros. para competir con el universo cinematográfico de Marvel, y es que de un momento a otro comprendieron que no habían explotado muy bien su división de superhéroes. Más allá de el complicado camino que tuvo que seguir Zack Snyder o la llegada de Walter Hamada, esta franquicia siempre fue caótica y complicada sin razón.

La reestructura de Warner Bros. Discovery no mejoró las cosas, pues se dieron varios cambios que dejaron sin hogar algunos proyectos y propuestas. Por ejemplo, Batgirl fue cancelada sin remedio aunque ya estaba prácticamente terminada, y otras adaptaciones que Hamada tenía pendientes quedaron en el limbo. Incluso esas que ya estaban terminadas y tenían fecha de estreno establecidas no lograron escapar de este conflicto. Gunn no ha sido nada claro sobre el destino de estos héroes dentro de su visión para DC, y es que en parte se busca que el público acuda a descubrir la respuesta.

Mucho se ha dicho de la cinta en solitario de Flash o de la secuela de Aquaman - 73%, pero de manera más sutil, Blue Beetle se ha establecido como una de las cintas de superhéroes más esperadas del año, y poco a poco está encontrando a su público y generando emoción entre los conocedores del personaje original. La adaptación protagonizada por Xolo Maridueña nos mostrará al primer héroe latino de la saga, uno que además es muy cercano a su familia y no sigue las trágicas historias de origen de otras figuras de la marca. A pesar de ya contar con un avance oficial, todavía se están dando a conocer algunas noticias sobre la producción, como la llegada de Becky G para un papel indispensable.

La actriz y cantante dio a conocer en sus redes sociales que se unirá a la cinta únicamente con su voz para dar vida a Khaji-Da, el ser que le da fuerza y control al escarabajo que eventualmente se pega a Jaime Reyes y lo hace un héroe:

