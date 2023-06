Andy Muschietti podría dirigir la nueva película de Batman en DC Studios

The Flash llegará pronto a las salas de cine y Andy Muschietti se encuentra en el centro de la atención mediática gracias a ello. El director argentino tuvo la oportunidad de unirse a DC hace tiempo y nueva información sostiene que el futuro es todavía más brillante. De acuerdo con One Take News, James Gunn habría elegido a Andy para dirigir The Brave and the Bold, la nueva película de Batman que se está preparando para la nueva era de la franquicia.

No te pierdas: The Flash: Ezra Miller asistirá a la premiere, pero prohibieron a la prensa entrevistarle

Muschietti es ampliamente conocido por su trabajo en la película de It (Eso) - 85%, el payaso del horror que tuvo adaptaciones a la pantalla grande en años recientes. Luego de mucho buscar directores para The Flash, Warner se fijó en Andy y puso bajo su responsabilidad la película con Ezra Miller. Tras muchos altibajos y escándalos, el proyecto llegará por fin en unos cuantos días y la publicidad se encuentra en su punto más alto. Pero las cosas podrían ser todavía mejores para Andy, quien parece tener un camino brillante en el mundo de los superhéroes DC.

One Take News afirma que los rumores iniciados hace meses son verdaderos y que Andy Muschietti ya ha sido contratado por DC Studios y James Gunn para dirigir The Brave and the Bold, la película de Batman que formará parte de un nuevo universo para la marca. Hace algunas semanas, el propio Andy fue cuestionado por Narcity sobre si le gustaría hacer su propia película del héroe de Gótica, a lo que sugestivamente respondió: “No puedo hablar de eso… por ahora.” Es importante mencionar que Warner Bros. no ofreció declaraciones sobre el tema a OTN y que la información proviene de una fuente alterna; valdrá la pena esperar un poco más hasta que el estudio lo anuncie de forma oficial.

Te invitamos a leer: The Flash: Jamás se consideró cancelar el estreno por escándalos de Ezra Miller

The Brave and the Bold es la tercera película confirmada por James Gunn en DC Studios; las otras son Superman: Legacy, quien tendrá a Gunn como director, y Swamp Thing, a cargo de James Mangold. El cine de superhéroes en DC entrará en una nueva era, por lo que vale la pena preguntarse qué tan importante será The Flash para los eventos que están por venir.

Ezra Miller, en el papel de Barry Allen, protagoniza The Flash, que se estrenará en cines el próximo 16 de junio. El camino hacia la realización de esta película ha sido difícil y lleno de obstáculos, incluyendo guiones rechazados, problemas con la falta de directores y los incidentes legales protagonizados por su protagonista. Ezra se ha convertido en una figura polémica en Internet, señalade por agresiones a civiles, disturbios públicos, posesión de armas y acusaciones de poner en peligro a menores de edad. Miller nunca ha asumido plenamente la responsabilidad de sus acciones, limitándose a pagar algunas fianzas, y su intento de enmendar la situación con una disculpa emitida el año pasado no convenció a todos. A pesar de los inconvenientes, la cinta tiene el potencial para ser uno de los mejores éxitos del año.

The Flash ha pasado a ser uno de los héroes más importantes en la saga DC para la pantalla grande. Su habilidad para correr a velocidades sobrehumanas y alterar el tiempo lo convierte en un personaje increíblemente poderoso y versátil, capaz de enfrentarse a desafíos que otros héroes no pueden; ya lo vimos exponer todo su poder en La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. Además, su actitud optimista y su sentido del humor lo hacen muy accesible y atractivo para los fans. Barry Allen, el alter ego de The Flash, es retratado como un personaje compasivo y altruista, dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a los demás y hacer el bien. Su capacidad de inspirar esperanza y su dedicación a la justicia lo convierten en un ícono de valentía y heroísmo, ganando el cariño, la admiración y la devoción de los fans en todo el mundo.

También puede interesarte: The Flash: director asegura que nadie puede reemplazar a Ezra Miller si hay una secuela