Mark Hamill asegura que el Batman de Michael Keaton lo impulsó para buscar el rol de Joker

Aunque Mark Hamill pasará a la historia por dar vida a Luke Skywalker en la saga de Star Wars, desde Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% hasta Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, para muchos fans de DC él es también la mejor versión de Joker, algo que logra sólo con su voz. El actor encontró en el mundo del doblaje un legado muy distinto pero igual de importante, y su trabajo como el famoso villano de Batman seguirá siendo de inspiración para otras versiones animadas y live action. Sin embargo, el público no sabe lo cerca que estuvimos de vivir en un mundo sin Hamill como Joker, y en una reciente entrevista él explica qué lo llevó a finalmente luchar por este rol.

Sigue leyendo: Mark Hamill da su bendición para ser reemplazado como Luke Skywalker

Batman es uno de los héroes más famosos de DC, pero muchos aseguran que gran parte de su impacto se debe a los villanos que debe enfrentar en cada ocasión, siendo Joker el más revelador de todos. A diferencia de otros enemigos que buscan conquistar al mundo, matar al protagonista u obtener dinero por millones, Joker simplemente gusta de crear caos, en especial porque sabe que su némesis nunca cruzará la línea para matarlo y comprometer su moral como vigilante de Gotham. Esta dinámica ha sido explorada y analizada hasta el cansancio, pero siempre hay algo más por descubrir.

Aunque en los cómics presenciamos por primera vez este encuentro, fue la serie animada de Batman de los noventa la que realmente estableció los estándares que se siguen a la fecha, ya sea como referencia, inspiración o para darle la vuelta al concepto. A pesar de que el personaje de Joker ha cambiado mucho y cuenta con distintas versiones en las historietas y en películas como Escuadrón Suicida - 25% o Guasón - 91%, la personalidad más usada y apreciada es la que Hamill usó para su primer acercamiento en la caricatura, donde Kevin Conroy también cambió para siempre a Batman al hacer una diferencia entre la voz que usaba como héroe y la que usaba en su día a día como Bruce Wayne.

La importancia de Hamill en este rol es tal que los fans siempre lo han pedido para otras adaptaciones importantes como Batman: The Killing Joke - 45%, película muy esperada por los seguidores de la novela gráfica original, que también se considera un punto importante en el legado de Batman. De igual forma, él nunca se limitó a series y películas animadas, pues también podemos escuchar su voz en varios videojuegos y hasta haciendo cameos del villano en otros proyectos.

También te puede interesar: Tom Hiddleston y Mark Hamill protagonizarán adaptación de Stephen King dirigida por Mike Flanagan

Lo curioso es que su paso para convertirse a Joker casi no sucede y al final el público puede agradecer a la versión de Batman de Michael Keaton en Batman - 72%, pues ese casting fue lo que inspiró a Mark Hamill a pelear por dar vida a Joker, aunque estaba convencido de que no llegaría lejos. En entrevista con Wired, el actor contestó a las preguntas más buscadas en la red sobre él, y ahí explicó cómo se quedó con el papel del famoso villano:

Tenía una confianza que realmente me ayudó, porque hubo mucha molestia porque Michael Keaton iba a interpretar a Batman. 'Oh, él es el Mr. Mom, es un actor de comedia'. Quiero decir que ni siquiera lo habían visto, y no se dieron cuenta de lo grandioso que se volvería. Pero hubo una gran controversia.

Entonces, cuando entré [a la audición], pensé: '¿Crees que van a contratar a Luke Skywalker para interpretar al Joker? ¡Los fans perderán la cabeza!' Estaba tan seguro de que no podían castearme, que estaba completamente relajado. Muchas veces hay ansiedad al interpretar porque quieres el papel; aquí sabía que no podría conseguir el papel, así que, ¿a quién le importa? Y salí del estacionamiento pensando: 'Ese es el mejor Joker que jamás escucharán, y es una lástima que no puedan elegirme'.

Al final, así como Keaton fue elogiado por su Batman, Mark Hamill fue reconocido como Joker y muchos lo consideran la mejor versión de todas, incluso si su primera versión del personaje no puede ser tan violenta por pertenecer a una caricatura para niños. El actor ha dicho en varias ocasiones que el villano es su personaje favorito porque siempre es un placer interpretarlo, pero hace tiempo aseguró que no volverá a hacerlo ahora que Kevin Conroy no está en este mundo para seguir dando vida a Batman, y los fans no saben si algún día cambiará de parecer.

No te vayas sin leer: Mark Hamill revela por qué no volverá a intepretar al Joker