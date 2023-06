The Idol: Lily-Rose Depp dice que se mantenía alejada de The Weeknd cuando "entraba" en su rol de Tedros

Mientras el cine está repleto de superhéroes y franquicias multimillonarias, la televisión se ha convertido en un refugio ideal para las historias más experimentales e interesantes. Las grandes marcas se pelean por el público y HBO es una de las más poderosas, y como ejemplo sólo hay que ver lo que lograron con Succession - 98% o Barry - 80%. Este domingo por fin se estrenará The Idol - 19%, título que en Cannes generó gran controversia entre los asistentes y los críticos, y que seguramente seguirá un camino así semana tras semana en la cadena. El elenco ha defendido en varias ocasiones este proyecto, aunque Lily-Rose Depp también aseguró que sí tomó distancia de The Weeknd cuando se metía demasiado en su papel.

Sam Levinson llamó la atención con Nación Asesina - 68%, pero con Euphoria - 79% se convirtió en uno de los creadores más llamativos de los últimos años. Su estilo neon, realista y lleno de referencias a obras cinematográficas para historias adolescentes llenas de sexo, furia y drogas, le dieron un gran lugar en la televisión y buen reconocimiento en la temporada de premios, aunque siempre ha sido Zendaya la que más sobresale en todo este panorama. Para HBO, el director es una de sus cartas más fuertes y es por eso que le permitieron desarrollar The Idol junto al famoso cantante.

The Idol cuenta la historia de Jocelyn, una cantante de pop que acaba de superar una crisis emocional muy dura y que busca volver a entrar al sistema musical que no dudará en explotarla como pueda. La joven eventualmente se encuentra con Tedros, un hombre misterioso que promete abrir su mente para volverla mejor artista y para encontrar el verdadero poder sobre sí misma. Sin embargo, este extraño hombre tiene intenciones propias y es más cercano a un líder de culto que a un aliado genuino, pero eso no es algo que la chica pueda descubrir sola porque está ciega por su necesidad y nadie a su alrededor vela por su integridad física o mental.

En teoría, la serie sería una gran crítica al sistema musical estadounidense y la forma tan cruel en la que tratan a las estrellas pop con toda la intención de destruirlas. La premisa también aborda la hipocresía del negocio que pide a estas mujeres ser increíblemente sexuales, pero las juzga por cualquier decisión propia que pueda percibirse como un peligro para su imagen como ejemplo a seguir de las masas. En principio, la idea era tener a Jocelyn al centro para representar todo esto mientras se promovía un mensaje feminista sobre la independencia y la salud mental, pero parece que en el camino las cosas cambiaron de manera radical.

La directora Amy Seimetz era quien tomaría este mensaje y lo llevaría al lugar adecuado, pero en algún punto notó que las cosas no estaban saliendo como lo había planeado y sin poder tener control creativo real, decidió abandonar el proyecto aunque prácticamente estaba terminado. Esto llevó a Sam Levinson y The Weeknd a volver a filmar casi todo, y cambiaron el enfoque totalmente, lo que resultó en muchas quejas de gente que presuntamente trabajó en el set y declararon que la serie básicamente era pornografía para las masas. La reputación no mejoró con su estreno en Cannes y las primeras críticas, y seguramente no cambiará ahora que por fin se estrena de manera general.

Aunque el elenco ha intentado defender la serie, las cosas que dicen no siempre han ayudado a mejorar el asunto. Por ejemplo, en una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Lily-Rose Depp, protagonista de The Idol, aseguró que el ambiente para filmar había sido ideal y seguro:

No creo que nadie se haya pasado por completo al Método, nadie perdió la cabeza [durante la filmación].

Pero también agregó:

Bueno, a veces, cuando Abel se ponía, no quiero revelar demasiado sobre a dónde va el personaje de Abel, pero a veces cuando estaba completamente en modo Tedros, me mantenía alejada de él. Era como: 'Él está en la zona en este momento'.

La actriz no fue más específica al respecto, pero considerando que el personaje de Tedros es un líder de culto, uno puede imaginar que las cosas que hace en la serie son detestables y manipuladoras. The Idol no convenció para nada a la crítica que asegura no es más que un montón de fantasías pornográficas masculinas y explotación a la figura central, pero los fans de Levinson y The Weeknd todavía esperan que la serie de hecho cumpla con lo prometido sobre ser una dura crítica a la industria musical, incluso si es explícita y cruda. Los expertos ya hablaron y la reprobaron, pero ahora su destino queda en el público que podría convertirla en un éxito en parte por el morbo que sienten por ver si es verdad que la actriz principal se la pasa casi desnuda y hay escenas sexuales bastante extremas cada episodio. Al final, HBO sabe que el sexo y la controversia venden bien, y si se eso funciona para aprobar más de una temporada, entonces los ataques son bienvenidos.

