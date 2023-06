Christopher Nolan muestra el enorme rollo de película utilizado para Oppenheimer

Oppenheimer finalmente llega a las salas de cine el próximo mes y la emoción del público está al máximo. Sin duda alguna, esta es una de las películas más esperadas del año y las expectativas que se tienen sobre el título son bastante altas. Oppenheimer es escrita y dirigida por el aclamado cineasta británico-estadounidense Christopher Nolan, conocido por destacados filmes como Interestelar, Tenet, Dunkerque, El Origen y Batman: El Caballero de la Noche.

La película está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, obra ganadora del Premio Pulitzer escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin que relata la vida del físico teórico y creador de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer. Este largometraje biográfico del "padre de la bomba atómica" tiene un estreno programado para el 21 de julio y es protagonizado por Cillian Murphy en el papel del famoso científico, junto con Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, Matt Damon como Leslie Groves Jr., Emily Blunt como Kitty Oppenheimer, Jack Quaid como Richard Feynman y Florence Pugh como Jean Tatlock.

Con una duración exacta de 3 horas y 9 segundos, Oppenheimer será la película más larga de Christopher Nolan hasta el momento. Si bien en un principio algunos se quejaron de la duración, el largo tiempo de ejecución siempre fue considerado una característica positiva por los fanáticos del trabajo de Nolan. En un nuevo video compartido en TikTok por el usuario @guywithamoviecamera, Nolan muestra el gigantesco rollo de película utilizado para proyectar Oppenheimer. "Este es el rollo de Oppenheimer IMAX de 70 mm", explica Nolan en el video. "Las tres horas y nueve segundos, y me dijeron que son once millas de película para una proyección". Puedes ver el clip aquí.

En una entrevista con The Associated Press a principios de mayo, Cillian Murphy, la estrella de la película, dijo que Oppenheimer definitivamente dejará al público boquiabierto:

La pregunta será cómo lo presenta Chris. Creo que la gente estará muy sorprendida y asombrada por lo que hace. Todo lo que diga parecerá un poco tonto en comparación con ver esto en un cine IMAX.

Asimismo, el protagonista de Peaky Blinders alabó el espectacular trabajo de Nolan en la creación de un filme tan complicado como lo es Oppenheimer, y se refirió a él como uno de los cineastas más talentosos de todos los tiempos. Estas fueron sus palabras:

Te das cuenta de que es una gran responsabilidad. Era complicado, contradictorio y muy icónico. Pero sabes que estás con uno de los grandes directores de todos los tiempos. Me sentí confiado al hablar con Chris. Ha tenido un profundo impacto en mi vida, creativa y profesionalmente. Me ha ofrecido papeles muy interesantes y los he encontrado realmente desafiantes. Y me encanta estar en sus sets. Cualquier actor querría estar en un set de Chris Nolan, solo para ver cómo trabaja y ser testigo de su dominio del lenguaje cinematográfico y la mecánica de la película, y cómo es capaz de usar ese amplio lienzo dentro del sistema de estudio convencional para hacer estas historias humanas tan desafiantes.

