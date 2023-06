The Flash: se confirma que ya hay guión para la secuela

Esa larga espera por el estreno de The Flash está por terminar. A tan solo unos días del lanzamiento de la película basada en los cómics de DC, la conversación en torno a la propuesta, su posible desempeño en la taquilla y el futuro de Ezra Miller sigue incrementando. La importancia de este filme para la franquicia tiene mucho en juego, pero mientras los fans esperan que se dé un veredicto sobre la versión del superhéroe que interpreta este actor, ya se menciona la posibilidad de una secuela con un guión que ya está escrito.

El futuro de Miller podría no estar decidido luego de la película justamente por la esperanza del estudio de trabajar en una secuela y porque el director Andy Muschietti cree que ningún otro actor podría interpretar tan bien al superhéroe. Según Variety, a pesar de que Warner Bros. no lo ha anunciado, existe un guión que está listo y fue escrito por David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman - 73%). Por el momento no está segura la secuela, pero la compañía lo tiene ahí para ver cómo se desenvuelve la película a partir de su estreno.

Otra cosa que hay que tomar en consideración es que el hecho de que haya un guión completo tan pronto podría significar que, primero, el estudio tal vez se preparó en caso de que la huelga del sindicato de guionistas no le permita continuar de inmediato con la potencial secuela. Además, podría ser que ambas historias están profundamente conectadas y por eso existe un guión desde antes del estreno de la adaptación.

Sin embargo, esto nos hace pensar que hay mucho más en consideración que solamente la taquilla: el estudio podría estar a la espera de la reacción del público a Ezra Miller luego de incidentes de intimidación, acoso, alteración del orden público, entre otras situaciones que pusieron al protagonista de The Flash en una encrucijada debido a su comportamiento. Después de todo, Warner Bros. ha seguido adelante con la promoción de su película, que parece costosa, pero ha omitido cualquier relación con Miller y no con el resto de actores.

También está el hecho de que Muschietti dijo que ninguna otra persona podría tomar el rol de Flash ya que esa visión en particular del superhéroe estuvo hecho a la medida para Miller. No obstante, si los ejecutivos deciden reemplazar al actor pues no hay mucho que el cineasta pueda hacer. Se dice que el nuevo guión cuenta con los personajes de Michael Keaton y Sasha Calle, pero el medio nos recuerda lo que dijo el director al podcast The Discourse sobre traer de vuelta al actor:

Si sucede [una secuela], sí. No creo que haya nadie que pueda interpretar ese personaje tan bien como ellos. Las otras representaciones del personaje son geniales, pero esta visión particular del personaje, simplemente se destacaron al hacerlo. Se siente como un personaje hecho para ellos.

La historia de The Flash es perfecta para que la franquicia que contiene a los superhéroes y villanos de DC pueda hacer borrón y cuenta nueva, pero con la nueva información queda en duda cuál será el plan a seguir por parte del estudio. Luego de los spoilers sobre una escena post-créditos de la película, creeríamos que podría tomar cualquiera de los dos caminos en algún punto. James Gunn y Peter Safran deberían estar involucrados en lo que sea que está ocurriendo en estos momentos, así que al menos en ese sentido podemos esperar que la decisión que tomen tenga coherencia con los planes que anunciaron para este universo.

The Flash se estrenará en la segunda semana de junio y según los medios se ha indicado que Ezra Miller podría tener una participación mínima en los eventos que se realizará por su lanzamiento para seguir manteniendo un perfil bajo y cediendo el protagonismo a las co-estrellas de este ambicioso proyecto de Warner Bros. y DC Comics.

