The Flash: Ezra Miller asistirá a la premiere, pero prohibieron a la prensa entrevistarle

Han pasado muchos años desde que se anunciaron los planes para una película de Flash en el nuevo universo cinematográfico de DC, y finalmente está por llegar a los cines. The Flash, sin embargo, trae a cuestas una historia de retrasos, renuncias, y lo más reciente son los escándalos de la estrella protagonista, Ezra Miller, a quien se acusó de atacar, insultar y amenazar a varias personas en los últimos tres años, sobre todo en Hawái, donde fue arrestade por la policía. De acuerdo con Variety, Miller no promocionará la nueva película de DC, o al menos no lo hará como se debería, sino que mantendrá un perfil bajo.

Aunque corrieron rumores de que la película sería cancelada si Ezra continuaba con su actitud errática, los productores recientemente lo negaron, pero aún así, elle se disculpó públicamente y anunció que buscaría ayuda para atender sus problemas de salud mental. Quizá por su pasado polémico y para evitar que se le hicieran preguntas al respecto, en esta ocasión no veremos a Miller en entrevistas como sí le vimos en 2017 cuando iba a estrenarse Liga de la Justicia - 41%.

De acuerdo con Variety, así continuarán las cosas, y sólo veremos a le protagonista con un “perfil bajo” en la premiere en Los Angeles el 12 de junio, posando para que le tomen fotos pero no respondiendo preguntas a los periodistas. De la misma forma, otros miembros de la producción como el director Andy Muschietti y los actores Ben Affleck, Sasha Calle, Michael Shannon y Jason Momoa, estarán presentes pero no atenderán a la prensa.

The Flash ha sido elogiada por los críticos en las redes sociales, aunque faltan por ser publicadas las reseñas oficiales. Aunque ahora la película es una realidad, su creación fue todo un proceso tumultuoso. Primero, se asignaron dos directores, Phil Lord y Christopher Miller, para desarrollar una historia, pero debido a conflictos de programación con otros proyectos, tuvieron que abandonar el proyecto.

Después de ellos, Seth Grahame-Smith fue nombrado director, pero abandonó el proyecto debido a "diferencias creativas". Posteriormente, Rick Famuyiwa fue contratado como director, pero también abandonó el proyecto, citando una vez más "diferencias creativas". Famuyiwa había planeado comenzar la producción en 2017, con un lanzamiento estimado para 2018, pero su salida causó más retrasos.

Alrededor de 2018, los informes indicaron que John Francis Daley y Jonathan Goldstein estaban en conversaciones para dirigir la película, después de que Noche de Juegos - 90% recibiera críticas positivas. Sin embargo, luego de casi un año en el proyecto, también abandonaron por la misma razón que Grahame-Smith y Famuyiwa.

En medio de ese caos, Ezra Miller, quien fue seleccionade para interpretar a Barry Allen / The Flash, se frustró con la falta de progreso en la cinta. En 2019, se informó que elle había comenzado a trabajar en su propio guión con el famoso escritor de cómics Grant Morrison. Los detalles específicos de su guión no se han hecho públicos, pero se sabe que su enfoque fue rechazado por Warner Bros. No está claro qué pasó exactamente con lo escrito por Miller y Morrison, pero para 2019, la versión de la película que se estaba desarrollando no era la suya. Esta serie de eventos finalmente llevó a que Andy Muschietti fuera seleccionado como el director de la película.

The Flash tiene el potencial de ser un éxito debido a la popularidad del personaje, y a pesar de las polémicas en torno a Miller, elle ha demostrado su talento en roles anteriores. La dirección de Muschietti, reconocido por su trabajo en It (Eso) - 85%, promete una visión emocionante. Además, la película explorará el concepto del "multiverso", que está muy de moda en el cine de superhéroes.

