El director Tim Story (Un Novato En Apuros - 19%, Un Novato en Apuros 2 - 15%) revela los motivos detrás del controvertido diseño de Galactus en Los Cuatro Fantásticos y el Deslizador de Plata - 37% y adelanta un reinicio prometedor para Los Cuatro Fantásticos en el Universo Cinematográfico de Marvel. A medida que los fanáticos esperan ansiosos el regreso de estos icónicos personajes, las declaraciones del director y las promesas de Marvel Studios abren nuevas expectativas para la franquicia.

A principios de la década de 2000, Marvel y 20th Century Fox lanzaron dos películas basadas en Los Cuatro Fantásticos, que generaron reacciones encontradas entre los fanáticos. Los Cuatro Fantásticos (2005) - 27% y Los Cuatro Fantásticos y el Deslizador de Plata fueron dirigidas por Tim Story, quien tomó algunas decisiones que se convirtieron en objeto de burlas y críticas por parte de los seguidores, especialmente en lo que respecta al diseño de Galactus, uno de los antagonistas más importantes de Marvel. Sin embargo, en una reciente entrevista con Chris Killian de ComicBook.com, Story reveló el origen secreto detrás de esta controvertida elección.

Al ser consultado si consideraba que el diseño de Galactus era la mejor representación para el personaje, Story respondió de manera contundente: "Absolutamente no. Pero no tengo ningún problema en dejar constancia en el momento". El director explicó que, en aquel tiempo, aquellos a cargo del proyecto tenían temor de explorar las posibilidades del personaje debido a la falta de experiencia de Marvel en la presentación de personajes en el espacio. El enfoque que se eligió para Galactus no fue el adecuado y no representaba la esencia real del personaje. Sin embargo, Story también compartió que próximamente habrá sorpresas y cosas buenas en relación con nuevos proyectos de la franquicia.

Los que estaban a cargo tenían miedo de lo que eso podría ser porque, hay que recordar, incluso Marvel ha pasado de manera bastante inteligente y exitosa al presentarnos a los superhéroes en el espacio, y en ese momento eso nunca se había tratado. Entonces, como un ser desde el espacio, hubo algunos a cargo que no estaban listos para lo que podría ser. Y, entonces, ya sabes, esa no es la interpretación que debería haber sido. Pero próximamente, habrá algunas cosas buenas.

El futuro de Los Cuatro Fantásticos en el Universo Cinematográfico de Marvel ha sido incierto en los últimos años, pero parece que esto podría cambiar. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado que la inclusión de los icónicos personajes está más cerca de regresar y serán una parte importante de la franquicia. Feige mencionó que el equipo conformado por Reed Richard (Mr. Fantástico), Ben Grimm (La Mole), Susan Storm (La Mujer Invisible y Johnny Storm (Antorcha Humana), será explorado en diferentes tramas y habrá actualizaciones para introducirlos al MCU.

Respecto a las futuras películas y eventos del MCU, Feige reveló que se ha discutido "un poco sobre Secret Wars". Al mismo tiempo, también se ha abordado la temática del Kang Dynasty y cómo continuará su desarrollo después de lo que se vio en Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60%.

El único otro elemento que queda como una asignatura pendiente, y sigue siéndola en sus 23 años de trayectoria, son Los Cuatro Fantásticos. Feige destacó la importancia de los Cuatro Fantásticos en el universo de Marvel y mencionó que aunque ha habido adaptaciones previas en la pantalla, nunca han sido parte integral de la narrativa del MCU. Esto abre un mundo de posibilidades y emocionantes perspectivas para los fanáticos de este equipo de héroes, que han sido pilares fundamentales de los cómics durante décadas.

A medida que los seguidores esperan el reinicio de Los Cuatro Fantásticos, se espera que la nueva película, titulada simplemente Fantastic Four, llegue a los cines el 15 de febrero de 2025. Esta fecha marca el regreso esperado de los personajes a la gran pantalla, bajo la dirección de un equipo creativo que busca redimir y presentar una mejor versión que la expuesta en anteriores producciones. Solo falta confirmar el casting de actores que interpretará a este grupo de superhéroes. La franquicia planea convertirse en un pilar importante del Universo Cinematográfico de Marvel, tal como lo han sido en los cómics a lo largo de décadas.