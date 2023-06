Across the Spider-Verse: Hailee Steinfeld dice que quiere ser Gwen en la película live-action

No hay mejor momento para ser fan de Spider-Man que hoy en día. Aprovechando el furor por el estreno de Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92% Sony confirmó sus planes para una película en live-action de Spider-Woman. Y ahora, Hailee Steinfeld, la actriz que presta su voz a Gwen Stacy en esos filmes animados, confirma que le encantaría la oportunidad de hacer ese papel también en acción real.

No te pierdas: Directores de Across the Spider-Verse dicen que es una respuesta a racistas que atacaron a Miles Morales en el pasado

En entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz Hailee Steinfeld fue cuestionada sobre los planes del estudio para una película en live-action de Gwen. Aunque eludió confirmar cualquier negociación, fue rápida en expresar su interés por tener la oportunidad de ponerse el traje para una adaptación en acción real del personaje. Esto fue lo que dijo sobre su cariño por la heroína arácnida:

Sí (hacer a Gwen en live-action sería la decisión más fácil de su carrera). ¿Haría las cosas diferentes en live-action? Es una pregunta interesante. Me imagino que si provienen del mismo lugar se sentiría similar, pero añadirle algo de fisicalidad lo haría inherentemente distinto.

En A través del Spider-Verso, Gwen tiene un poco más de tiempo en pantalla y relevancia narrativa. El filme abre en su universo cuando una versión de Buitre de otra realidad acaba por error en ella y la heroína se enfrenta a ella. Más tarde, se une a la Sociedad Arácnida para detener a La Mancha, cuando este villano comienza a causar caos en el multiverso y para ello viaja al mundo de Miles.

Steinfeld, como saben, tiene experiencia en las películas de acción. Además de Bumblebee - 95%, también da vida a Kate Bishop en el universo de Marvel, franquicia en la que apareció por primera vez en Hawkeye - 87%. Así que si está dispuesta, no hay motivo para creer que el estudio tendría a alguien diferente en mente para una versión en acción real de Gwen, quien en las películas animadas usa el nombre de Spider-Woman.

Te recomendamos: Spider-Man: A Través del Spider-Verso | Primeras reacciones del público la declaran como la mejor película animada del año

No obstante, los detalles sobre esa producción son escasos y con la huelga de guionistas en efecto, probablemente tarde un rato en continuar su desarrollo. Sin mencionar que la Spider-Woman en cuestión podría ser otro personaje y no necesariamente Gwen Stacy. En la nueva entrega, hay por lo menos otro par de versiones. Y en las historias existen todavía más.

De momento, no cabe más que esperar a ver cómo responde el público a Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92%, que ya está en cines. Y si el final los dejó con ganas de más, cabe recordar que la tercera entrega, Beyond the Spider-Verse, tiene su estreno programado para marzo de 2024. Igualmente, hay un show de Silk, otra versión femenina del héroe arácnido, en desarrollo como una serie.

Continúa leyendo: Spider-Man: Across the Spider-Verse | Hailee Steinfeld cree que Kate Bishop podría derrotar a Spider-Gwen