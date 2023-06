Elliot Page dice que no sentía que realmente existiera antes de su transición y habla sobre la alegría de ser trans

Hace ya varios años y gracias a cintas como Juno: Crecer, correr y tropezar - 94%, El Origen - 86% o Niña Mala - 68%, Elliot Page fue considerado uno de los intérpretes más importantes e interesantes de su generación. Sin embargo, el público no sabía que el actor de hecho estaba pasando por un situación muy complicada en su vida privada, misma de la que decidió hablar abiertamente a finales del 2020 cuando se declaró oficialmente un hombre trans. A partir de este momento, Page ha compartido varios puntos sobre su transición y hasta publicó un libro llamado Pageboy en el que cuenta todo lo que tuvo que superar para llegar aquí. Abriéndose una vez más a sus fans, el actor ahora revela cómo antes de hacer la transición no sentía que realmente existiera.

Sigue leyendo: The Umbrella Academy 3: Elliot Page elogia la historia trans de Viktor Hargreeves

La comunidad LGBTTQ+ siempre ha existido y siempre ha tenido que sufrir de diversos ataques y críticas sólo por su existencia misma. A un sector del público le encanta asegurar que todo esto es resultado de tendencias woke y que sólo son posturas que en estos momentos están de moda, pero lo cierto es que las personas queer siempre han estado ahí, pero no les ha sido fácil mostrarse a un mundo hostil que no dudaría en hacerles daño o negar su existencia así como sus derechos básicos.

Mucho se puede decir y juzgar de las celebridades que hablan abiertamente sobre su vida privada, pero hay casos especiales en los que esto puede ayudar mucho a otras personas que sienten que nadie más las comprende o podría entender. Por supuesto, esto no es sencillo, pues se arriesgan a recibir ataques de todo tipo, pero también pueden hacer la diferencia para alguien. Es por eso que Elliot Page ha hablado en varias ocasiones sobre su vida como hombre trans y sobre todo lo que tuvo que pasar en Hollywood antes de poder asumirse como realmente es.

Las personas trans tienen un panorama todavía más complicado por las nuevas leyes que tratan de borrar su existencia, desde prohibirles proceder con su transición hasta obligarlos a usar un nombre que no es suyo, es necesario seguir luchando para que este tipo de situaciones cambien al fin y de manera definitiva. Este mes de junio es considerado el mes del orgullo, y no es raro que algunos aprovechen este momento para hablar de temas importantes y fuertes, como lo peligroso que es crecer o trabajar en un ambiente tóxico cuando se es trans. Elliot Page sabe bien de eso y en su primera biografía aborda la dura realidad de que casi no sale vivo en su viaje para encontrarse a sí mismo.

También te puede interesar: The Umbrella Academy 3: creador recibió asesoría de Elliot Page y guionista trans para la trama de Viktor

En entrevista con People para promocionar su biografía, Page explicó las partes más trágicas de su historia, pero también la alegría con la que vive hoy en día:

Definitivamente se siente de una manera que nunca pensé que podría sentir, y eso se manifiesta principalmente en cuán presente me siento, la tranquilidad que siento y la capacidad de existir. Ha habido períodos en mi vida en los que realmente sentí que no lo hacía [existir]. Muy a menudo es mucho más en los momentos de tranquilidad. Creo que hablamos de 'alegría trans' y euforia. Mucho de eso está en la quietud. En tener mis hombros hacia atrás. Siempre estaba un poco desconectado, ansioso. Nunca sentí que mi piel era mía.

Elliot Page sabe que el proceso puede desconcertar a otras personas que lo conocieron antes de que hiciera la transición, pero para él es más importante descubrir que la persona que ve en el espejo finalmente empata con quien realmente es. Llegar a este momento tomó tiempo y esfuerzo, y mucha comprensión sobre su paz mental:

Siento que apenas lo logré en muchos sentidos. El privilegio que tengo no representa la realidad de la mayoría de las vidas trans. La realidad es que las personas trans están desempleadas de manera desproporcionada, experimentan la falta de vivienda de manera desproporcionada. Las mujeres trans de color están siendo asesinadas. La gente está perdiendo su atención médica.

Page espera que esta conversación ponga sobre la mesa temas trans que deben atenderse en todas las áreas, desde lo social hasta lo político, y también reveló que siente una inmensa alegría cuando conoce gente en la calle que reconoce su camino y le dice que ha servido de inspiración para su propia vida como persona trans.

No te vayas sin leer: Elliot Page critica la masculinidad hegemónica: me siento mal de vivir en una sociedad que reprime emociones