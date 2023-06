La sirenita: Javier Bardem cantó una canción como el Rey Tritón que no llegó al corte final

El live-action de La sirenita - 63% llegó a los cines la semana pasada y ha estado encantando a la audiencia con las nuevas versiones de las icónicas canciones de la cinta animada de Disney de 1989. Además de presentar los temas clásicos que todos conocemos, como “Parte de él”, “Bajo el mar”, “Pobres almas en desgracia” y “Bésala”, el largometraje incluye algunas nuevas creaciones de la mente de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda, tal como "Wild Uncharted Waters", la emotiva canción del príncipe Eric (Jonah Hauer-King), e “Impossible child”, un tema interpretado por Javier Bardem como el Rey Tritón.

También lee: La sirenita: fans están amando las escenas de Jessica Alexander como Vanessa

Desafortunadamente, la canción del gobernante de los mares no llegó al corte final de la película, pero existe una muy buena razón que lo justifica. “Impossible child” habla del temor del Rey Tritón por perder a Ariel a manos de los humanos, pero al mismo tiempo el personaje reflexiona si él mismo está alejando a su hija más joven mientras intenta protegerla. "Intentando protegerte te he ahuyentado. Quédate, niña imposible", se escucha en el tema.

Si bien la canción brinda elementos importantes al arco del personaje de Bardem, parece que al final esta tuvo que ser eliminada del corte final debido a que no terminaba de encajar en la historia. En una entrevista reciente (via Espinof), Bardem habló acerca de su experiencia grabando la bella canción y explicó por qué esta fue descartada de la versión final de la película:

Trabajamos muy duro haciéndola. Fue un proceso bello y aterrador, como Halle y yo sabemos, pero siempre estuve acompañando de un talento increíble. Se rodó. Es muy bonita, pero es verdad que al fijarnos cómo el personaje acaba la historia, si la canción hubiera sido incluida habría cambiado algo su final. Aparecerá como extra cuando la película salga.

No te pierdas: La Sirenita gana la guerra contra los haters: sitios como IMDb ponen fin al review bombing

Si bien “Impossible child” no llegó a la pantalla grande, la canción será incluída con el material extra cuando llegue a Disney Plus. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de estreno, se espera que La sirenita live-action llegue al servicio de streaming de Disney a finales de verano de este año.

La Sirenita es dirigida es por Rob Marshall (El Regreso de Mary Poppins - 74%, En el Bosque - 76%) a partir de un guión de David Magee (El amante de Lady Chatterley - 85%, Un Vecino Gruñón - 90%), y protagonizada por la actriz y cantante estadounidense Halle Bailey como Ariel, junto a otras grandes estrellas como Melissa McCarthy en el papel de la villana Úrsula, Javier Bardem como el Rey Tritón, Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric, Daveed Diggs como Sebastián, Awkwafina como la atolondrada gaviota Scuttle y Jacob Tremblay como Flounder.

Uno de los temas de la nueva versión de La Sirenita que causaron gran debate en redes fue el hecho de que las hijas del Rey Tritón son todas muy distintas entre sí. Cuando las primeras imágenes de las hermanas de Ariel fueron reveladas, los Internautas no demoraron en hacer comentarios sobre presuntas prácticas poliamorosas del monarca de los océanos. No obstante, el propio Bardem decidió dar respuestas sobre esta incógnita a los fanáticos durante una entrevista. Sí, las hijas del Rey no comparten gran similitud física, pero esto no quiere decir que sean de madre diferente. Esto dijo Bardem a Pedro Prieto TV:

Me puse las pilas pero con la misma madre. Yo le pregunté a Rob [Marshall], ‘¿pero cómo puede ser esto porque cada una es de una raza distinta?’ Me dice ‘hombre, porque en cada mar, en cada océano, cuando se producía el acto de reproducción, la esencia de ese océano, de ese lugar geográfico, se producía en ese pececito.’ Y yo ‘ah, me parece bien, me parece bien’.

No te vayas sin leer: La Sirenita debuta como la #1 en México y es el segundo mercado más grande para la película