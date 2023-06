Oppenheimer recibe clasificación R

Christopher Nolan es un director muy apreciado y elogiado entre el público y el propio medio al que pertenece. Desde Memento - 92% se podía sentir su ambición y, a diferencia de otros autores que se terminan consumiendo a sí mismos, él encontró muchos beneficios cuando su nombre se volvió muy popular gracias a Batman Inicia - 84% y sus secuelas. Estas películas demostraron que podía hacer buen uso de los millones para cumplir con sus complejas ideas. Es por eso que todo mundo desea ver Oppenheimer, pues se siente como la culminación de su largo camino, y a pesar de que se esperaba que tuviera una clasificación más accesible para apelar a todo tipo de público, ahora se revela que al final se quedará con una clasificación para adultos.

Oppenheimer, adaptación del libro biográfico American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin Sherwin, es un proyecto que Nolan lleva trabajando ya varios años y que muchos no sabían si se iba a concretar luego de que el director se alejara de Warner Bros. compañía que salvaguardó la mayoría de sus cintas desde sus inicios. El pleito entre ambas partes sucedió por todo el conflicto sobre los estrenos en pandemia y es que la productora quería intentar un estreno dual en cartelera y servicios de streaming para Tenet - 83% y Nolan se opuso rotundamente. El creador eventualmente ganó la batalla, pero vio el compromiso de la compañía con su catálogo de streaming como una mala señal y decidió partir a otros rumbos.

El director tenía claro que sería difícil encontrar otro financiamiento, pero estaba decidido a no perder el control sobre su trabajo y tenía ciertas condiciones que las productoras debían cumplir si querían asociarse con él. Luego de charlar con Apple y Paramount, fue Universal Studios los que finalmente cedieron ante todas sus demandas, entre las que estaban puntos como tener control sobre el corte final, contar con US$100 millones de presupuesto para la filmación y la misma cantidad para la publicidad, 100 días en cartelera, 20% del ingreso primario de la taquilla y tres semanas libres en las que la productora no podía tener ningún otro estreno para competir.

Con esto acordado, Nolan se puso a trabajar en Oppenheimer y en cuanto se reveló que le había dado por fin un papel principal a Cillian Murphy, se habló de lo que la película podría significar para el actor en la próxima temporada de premios. Por la emoción y las expectativas, muchos aseguran que el protagonista de Peaky Blinders será nominado al Oscar como Mejor Actor guiados por lo que se ha visto en los primeros avances, y es que la propuesta parece ser el punto más alto en la carrera de Nolan, lo que significa mucho considerando cómo se ha superado a nivel técnico una y otra vez con estrenos como El Origen - 86% o Interestelar - 71%.

La cinta también cuenta con la participación de Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek y Josh Hartnett entre muchísimos otros, y este elenco es parte importante de las expectativas que se han generado alrededor de esta obra. Además, el que se trate de un hecho real que tuvo un impacto histórico sin precedentes es algo que también ya está alimentado ideas entre los seguidores y los expertos. Se esperaba que esta película tuviera una clasificación accesible, pero al final se quedó con una para adultos y eso nos podría preparar para lo que finalmente veremos.

Variety confirmó que Oppenheimer recibió clasificación R, etiqueta que Nolan no había recibido desde el remake de Insomnia - 92% protagonizado por Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank. Todavía no se revela por qué recibió esta clasificación, pero se cree que podría ser por escenas de la guerra y lo que sucedió cuando finalmente se lanzó la bomba atómica en Japón. Pero esta no es la única señal de que el director tuvo un control absoluto sobre su obra, pues el mismo medio asegura que las copias en IMAX de la cinta serán bastante complicadas de mover, pues pesan más de 200 kg y se extienden por más de 17 kilómetros de material de película porque el corte final es demasiado extenso.

Christopher Nolan confirmó hace poco que Oppenheimer será su película más larga, llegando a las tres horas exactas, y fue filmada justamente para verse en IMAX, por lo que todo el material para los cines se trabajó así desde el comienzo en vez de ser una conversión de formatos. El director ya está promocionando la cinta y reafirma que la mejor manera de disfrutarla es en salas especializadas IMAX, aunque los detalles técnicos más específicos sólo los cumplen unas cuantas salas a lo largo de Estados Unidos. Por supuesto, esto no afectará en lo absoluto la experiencia sea en salas tradicionales o IMAX, y se espera que su taquilla sea bastante alta cuando por fin se estrene en cartelera el próximo 21 de julio.

