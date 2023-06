Pierson Fode podría convertirse en el Superman de James Gunn

Henry Cavill siempre estará asociado con el rol de Superman que le dio fama y le permitió crear un legado entre los fans, pero la llegada de James Gunn y Peter Safran al DCU marca el comienzo de algo totalmente nuevo, y para poder lograr establecer su propia visión es necesario construir de cero a los pilares de la compañía. Aunque todavía no se establece exactamente la importancia de cintas como The Flash, Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom, sí se ha confirmado que el estreno de Superman: Legacy dará inicio a la renovación formal de este universo cinematográfico, lo que significa que el rol de este superhéroe es uno de los más peleados en estos momentos. De entre tantos nombres, uno no tan conocido podría encontrar un lugar especial y es que el actor y modelo Pierson Fode está luchando con todas sus fuerzas para quedarse con esta oportunidad.

Sigue leyendo: James Gunn está en una “misión de Dios” con Superman: Legacy, asegura David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery

Dar vida a Superman en el cine o la televisión no es nada sencillo. Aunque el personaje se ha adaptado de distintas formas a lo largo de los años, no siempre se cumple con su personalidad y desarrollo de los cómics. El héroe es increíblemente fuerte y poderoso, pero también tiene un corazón de oro y cierta ingenuidad que lo hace bastante más alegre que otros de sus colegas. Obviamente, y al igual que otros héroes, hay momentos en las historietas donde se le muestra más oscuro y los villanos buscan provocarlo emocionalmente para demostrar lo sencillo que es que se convierta en una verdadera amenaza para el mundo, pero a pesar de todo, esos rasgos positivos se mantienen y lo hacen destacar, además de servir como prueba irrefutable de que debe ser el líder de la famosa Liga de la Justicia.

Zack Snyder, por ejemplo, quería enfocarse en la parte más emocional y oscura de todos los personajes, por lo que el camino que Clark Kent siguió en El Hombre de Acero - 55% no fue necesariamente tomado de la tradición. La película obtuvo críticas de todo tipo, pero la mayoría no estuvo de acuerdo con el cierre de la historia donde Superman mata para salvar a una familia. Aunque el personaje ciertamente lo ha hecho en los cómics, para algunos fue muy pronto para su adaptación. Además de todo, el trabajo de este director no fue realmente apreciado o elogiado en esos momentos, y muchos lo acusaron de quitarle al último hijo de Krypton exactamente lo que lo hacía más especial.

Lo que siempre fue bien aceptado fue el tener a Henry Cavill como el héroe, pues parecía cumplir con todos los requisitos para darle vida, desde el físico hasta ese brillo inocente con el que pretende moverse por el mundo. Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% se hicieron para que este héroe siguiera un camino muy específico para eventualmente convertirse en el villano a vencer de la franquicia de Snyder, pero la idea no llegó tan lejos con la salida del director y los cambios en el poder de Warner Bros. Walter Hamada prefirió ignorar a Superman, mientras que James Gunn reafirmó que la única forma de darle una oportunidad real al DCU era comenzando de nuevo.

También te puede interesar: Rumor: James Gunn adaptará a Apex Lex para Superman: Legacy

Los fans todavía no superan la salida de Cavill, pues consideran que realmente nunca tuvo la oportunidad de probarse como Superman en una cinta con un gran guion. Para el caso, el director de El escuadrón suicida - 91% y Peacemaker - 86% no tiene mucho interés en seguir con esa conversación y ahora está enfocado en encontrar a su nuevo Kent. Muchos nombres conocidos se han mencionado, y él mismo los ha negado a medias o por completo, pero ahora se une un actor que, contra todo pronóstico, podría quedarse con este rol tan importante para el futuro de la marca.

Según Variety, el actor y modelo Pierson Fode, más conocido por su trabajo en Bold and the Beautiful, Naomi and Ely's No Kiss List y El hombre de Toronto - 20%, mandó un casting en video para Gunn donde también añadió un montaje de su infancia en una granja, que es exactamente un reflejo de la vida del último hijo de Krypton con los Kent, algo que al parecer gustó bastante al director. Aunque el medio pidió una respuesta de Gunn y Warner Bros. la postura de la compañía por ahora es simplemente no hablar sobre el proceso de casting para Superman: Legacy, ni para negar ni para confirmar las filtraciones y rumores que se den desde ahora, así que no sabemos qué tan cierto es esto.

Lo cierto es que por el físico encaja bien y el actor es más joven, algo que Gunn también estaba buscando para su nuevo Superman, pues aunque la historia no será una de origen sí se enfocará en los primeros pasos del héroe y sus intentos por acostumbrarse a llevar dos identidades muy distintas. Todavía tendremos que esperar bastante para saber más sobre el posible elenco, pero un punto importante es que el rol bien podría quedárselo alguien desconocido, lo que cambiaría su carrera para siempre, tal y como sucedió con su predecesor.

No te vayas sin leer: Superman: Legacy | James Gunn asegura que los rumores sobre el elenco son falsos