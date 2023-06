The Flash: nuevo avance confirma cameo del Superman de Henry Cavill, será su última participación en el DCEU

Para muchos fanáticos de DC la llegada de The Flash a los cines es motivo de alegría, para otros es un trato amargo, pues implica el final del DC Extended Universe (DCEU) y también la última vez que podremos ver a algunos de los superhéroes de la franquicia, como el Batman de Ben Affleck. A pesar de las dudas sobre esos personajes, hoy se ha lanzado un avance de The Flash que revela la que será la última aparición del Superman de Henry Cavill en una película de DC Comics.

Cavill debutó hace una década en El Hombre de Acero - 55%, cinta que prometía ser el inicio de una franquicia tan grande y exitosa como el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pero las diferencias creativas entre Warner Bros. y el director Zack Snyder llevaron a numerosos problemas. Después de la salida de Snyder, el cambio más reciente y radical fue la contratación de James Gunn como co-presidente de DC Studios, lo que llevará a un reinicio del universo cinematográfico.

Como The Flash representa la culminación de este irregular viaje de 10 años, veremos a numerosos personajes importantes de la franquicia como el Batman de Ben Affleck y el General Zod de Michael Shannon, e incluso tendremos al Batman de Michael Keaton y a Nicolas Cage como Superman. Con todo esto, sería imperdonable que Henry Cavill no apareciera, y el nuevo avance de la cinta ya lo muestra, aunque de espaldas sin mostrar el rostro, algo que ha molestado a muchos.

“You running a marathon or something?” Here’s a brand new international spot for THE FLASH. #TheFlashMovie pic.twitter.com/gLsogeQkzk