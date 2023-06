El Señor de los Anillos | Fans defienden al Aragorn negro de las nuevas cartas de Magic: The Gathering

El año pasado fuimos testigos de la toxicidad del fandom de El Señor de los Anillos debido a los ataques racistas contra miembros del elenco de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90%, la serie de Amazon que trajo diversidad a la Tierra Media, ya que las películas de Peter Jackson (Muertos de Miedo - 64%, King Kong (2005) - 84%, Jamás Llegarán a Viejos - 100%) tuvieron un elenco predominantemente blanco. Ahora, el juego de cartas Magic: The Gathering ha presentado una colección dedicada a El Señor de los Anillos, donde podemos ver por primera vez a los personajes de J.R.R. Tolkien retratados con la misma diversidad del mundo real, y entre los fans ha llamado mucho la atención la versión negra de Aragorn.

En las películas de El Señor de los Anillos Viggo Mortensen interpretó al personaje y se quedó grabado en la memoria de los fans, haciéndolos olvidar (o ignorar) que una versión de color de Aragorn ya había aparecido en la cinta animada El Señor de los Anillos - 50%, de Ralph Bakshi. Con la carta de Magic: The Gathering se han desatado las críticas en redes sociales como era de esperarse, pero también hay numerosas voces que apoyan esta versión.

Incluso un cosplayer afroamericano, que en Tik Tok se hace llamar The Ebony Wizard, publicó un video donde reacciona llorando al ver la carta de Aragorn negro, pues dice que nunca se vio representado antes en una adaptación de los libros de Tolkien (omitiendo Los Anillos de Poder, pues se trata más bien de fan fiction y no trata realmente sobre El Señor de los Anillos). Pueden leer algunas reacciones de fans defendiendo al Aragorn negro a continuación:

Como sabrán, @wizards_magic optó por una nueva interpretación haciendo de nuevo a nuestro amado Rey de Gondor. Mucha gente se quejó de su piel, afirmando que esta elección es ‘progre’ e ‘inaceptable según el lore de Tolkien’. El problema es que todos estamos atados a la versión de Aragorn de Viggo Mortensen (como lo estamos con las imágenes de Jackson en su conjunto), y muchas personas todavía luchan por aceptar que puede haber diferentes versiones del mismo personaje. Pero hay algo más que decir, aquí.

A primera vista, pensé que retratar a Aragorn como un hombre negro era un movimiento hacia la inclusión y la representación. Y es un buen movimiento, per se. Luego vi cómo reinventaron a Imrahil. En este universo, él también es un hombre negro. Entonces entendí. No es solo Aragorn. Pensaron que todos los Númenoreanos fueran negros. Como sabrán, de hecho, Imrahil también tiene linaje Dúnedain. Hijo de Adrahil II. Casa de Dol Amroth. Directamente relacionado con Elendil y descendiente de la Casa de Elros.

Esto significa que están diciendo sutilmente: ‘Los Númenoreanos, descendientes de los Edain, la raza más noble de los Hombres en la Primera Edad, eran gente negra. Y los Dúnedains, sus descendientes, superiores a otros Hombres de la Tierra Media en nobleza de espíritu y cuerpo, también son negros’.

Los fachos quejándose de que Aragorn es negro en una carta de Magic The Gathering tratando de decir ‘No hagas que los personajes existentes sean negros, crea otros nuevos’ como si no los hubiéramos visto decir exactamente lo mismo sobre Arondir, un personaje original en Los Anillos de Poder, merecen una muerte lenta y dolorosa.

La gente odia a @wizards_magic porque Aragorn es negro en su carta más nueva. Ser negro no tiene nada que ver con su carácter, no necesita ser Viggo Mortensen, no hay problema, este es el argumento de que Ariel es negra nuevamente. En mi opinión se ve increíble.

No estoy tratando de arrastrar el buen nombre de Viggo Mortensen a esto, pero el actor una vez describió a Aragorn como ‘un estadista políglota que aboga por la conciencia y la inclusión de las diversas razas, costumbres e idiomas de la Tierra Media’. Así que creo que podemos suponer cuál es su posición. Esta cita es notable ya que Viggo literalmente escribió una carta larga y detallada a un periódico español criticando a un partido de extrema derecha en respuesta a su uso de Aragorn en un tuit.

Si su mundo es demasiado pequeño para permitir esta versión de Aragorn, podría ser una buena idea examinar por qué. Aragorn tiene tantas cosas que lo definen; la justicia, la tranquilidad, la pasión, el coraje y la bondad. Ninguna de estas cosas está restringida a personas con tez más clara.

Comentario real: ‘Aragorn no es africano’. Claro que no, es Númenóreano, que es una pequeña isla frente a la costa de un jodido lugar ficticio. Estuviste bien con el dragón, los elfos, los enanos, la invisibilidad y el enorme ojo incorpóreo, pero ¿la melanina es ir demasiado lejos?

