Indiana Jones y El Dial del Destino | Harrison Ford quería mostrar al protagonista viejo y cansado

Harrison Ford siempre estará asociado al mundo de Star Wars e Indiana Jones, y es que estos personajes no sólo lanzaron su carrera en Hollywood, también lo convirtieron en un protagonista de acción indispensable para la industria. El actor se despidió de Han Solo en Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% y ahora se despide del famoso arqueólogo con Indiana Jones y El Dial del Destino - 41%, proyecto que espera servir como homenaje y para reanimar la franquicia en caso de que Disney quiera y pueda explotarla desde otro ángulo. Para lograr el tono perfecto para esta salida, Ford decidió que el buen Indiana Jones debía lucir realmente cansado y viejo, y es por eso que no permitió que en la cinta se mostrara de otra forma.

Los Cazadores del Arca Perdida - 95% comenzó una tendencia muy jugosa en la industria donde se podían mezclar elementos históricos, con el género de aventuras y lo sobrenatural, algo que se usó por años y encontró nueva vida con franquicias como La Momia - 58% y La Leyenda del Tesoro Perdido - 73%. Además, la película sirvió para probar que Ford contaba con todas las virtudes necesarias para ser un gran protagonista y el personaje mismo de Jones se convirtió en uno de los favoritos del público gracias a su personalidad, fortaleza y momentánea torpeza, así como su conocido y muy imitado atuendo.

Indiana Jones y el templo de la perdición - 84% e Indiana Jones y la última cruzada - 88% sirvieron para crear el gran mito de Indiana Jones y probar que las franquicias de antaño cuentan con un cierto encanto difícil de imitar en estos tiempos. A pesar de que la saga se mantuvo dormida por muchos años, las nuevas y no tan nuevas tendencias de Hollywood de explotar historias conocidas llevó al desarrollo de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal - 78%, donde la idea era heredar el legado al héroe interpretado por Shia LaBeouf, quien en ese momento era gran aliado de Steven Spielberg y se perfilaba para ser un actor de acción muy popular.

La cuarta entrega fue un gran fracaso con el público que rechazó por completo la idea de tener más películas dentro de este mundo sin Harrison Ford al frente. Las audiencias simplemente no estaban preparadas para un cambio así de radical, y la película tampoco fue realmente maravillosa como para demostrar que la idea podía funcionar, así que la saga volvió a guardarse en un baúl unos años más. Durante ese tiempo se le preguntó constantemente a Ford si volvería a ponerse el vestuario de Jones y él siempre daba respuestas contradictorias, porque todo dependía de lo que se quisiera hacer con el personaje.

Tras muchos años de incertidumbre, Disney y Lucasfilm aprobaron una nueva entrega que, una vez más, serviría para renovar las cosas, pero de una manera distinta y, en teoría, más respetuosa con el protagonista. Ford finalmente aceptó protagonizar Indiana Jones y El Dial del Destino porque quería despedirse con dignidad del personaje y quería dejar muy claro a los fans que se estaba retirando de la franquicia. La película, también protagonizada por Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen, nos mostrará una última aventura en la que Jones acompañará a su aventurera ahijada para buscar un objeto místico que él mismo pasó años buscando.

La película dirigida por James Mangold será la última vez que veremos a Ford en el papel y es por eso que él quería mostrar que Indiana Jones, al igual que él en la vida real, ya cuenta con muchos años como para seguir en misiones de acción de este tipo. En una reciente entrevista con Esquire, el actor recordó cómo gritó a unos dobles de acción para que no le ayudaran en una escena en particular donde Jones cabalga por las calles de Nueva York, esto con la finalidad de mostrar al personaje cansado y viejo:

Pensé: '¿Qué diablos?' Como si me estuviera atacando unos manoseadores. Miro hacia abajo y hay tres stunts allí asegurándose de que no me caiga del estribo, Me dijeron: 'Oh, solo teníamos miedo porque pensamos, ya sabes, y bah, bah bah bah'. Y yo les dije: 'Déjenme en paz, carajo... Déjenme en paz, soy un anciano que está bajando de un caballo, ¡y quiero que se vea así!'

En la misma entrevista, Harrison Ford reafirmó que, además de despedirse con esta entrega, él aceptó la oportunidad porque consideró que la idea era bastante ambiciosa y cumplía con sus propias expectativas para la última aventura de Indiana Jones. Las primeras críticas han sido bastante mixtas, y aunque en Cannes recibió una ovación de pie, que ya no es raro en el Festival, se consideró que este momento fue más una muestra de respeto para la trayectoria de Ford que para la película que algunos ya están llamando mediocre. Sea como sea, el actor está bastante complacido con este cierre y eso es lo más importante, y si Disney logra encontrar o no la fórmula para explotar la franquicia de una forma distinta es algo que se sabrá en poco tiempo.

