Black Mirror: La sexta temporada llega a Netflix en formato de película: ¡ya tenemos tráiler y fecha de estreno!

Cuando Black Mirror se estrenó en 2011 en Channel 4, la serie fue catalogada como una nueva Twilight Zone para británicos, pero pronto se convirtió en algo mucho más universal por el tema de la tecnología y la forma en la que la humanidad abusa y depende de ella en cada aspecto de la vida diaria. El programa eventualmente encontró éxito a nivel mundial y para cuando Netflix adquirió los derechos ya todos sabían cómo funcionaba su propuesta narrativa. Luego de varios años de ausencia, este año por fin llegará la sexta temporada, misma que espera darle nueva vida a este título que algunos consideran ya bastante gastado.

La serie fue creada por Charlie Brooker como una forma de abordar las consecuencias que la tecnología y los medios masivos tienen sobre nuestra vida, nuestra moral, nuestra percepción sobre las relaciones personales, y hasta nuestra relación con nosotros mismos. Las primeras dos temporadas, donde aparecieron personalidades como Toby Kebbell, Rory Kinnear, Daniel Kaluuya, Jodie Whittaker, Hayley Atwell, Domhnall Gleeson y Jon Hamm, fueron muy bien recibidas por la crítica y el público que encontraba estas historias crueles, honestas y perturbadoramente cercanas a nuestra realidad.

Sin embargo, cuando la seria pasó a ser de Netflix en la tercera temporada, algunos fans sintieron que la magia se había perdido. No es que estas temporadas no tengan grandes episodios, o que el especial de Black Mirror: Bandersnatch - 80% no fuera revolucionario en muchos sentidos, el problema más bien tenía que ver con la forma tan limitada de tratar la tecnología actual. La mayoría de los episodios se enfocaban en realidades virtuales donde se buscaba alguna sorpresa final, pero eso se volvió algo repetitivo y el público se cansó muy rápido. La nueva temporada abrazará algo distinto para poder recuperar esa sensación de vacío e incertidumbre que dejaban los primeros episodios y el primer tráiler oficial espera demostrar que están en el camino correcto.

Mira aquí el tráiler de la sexta temporada de Black Mirror:

Esta sexta temporada, confirmada hace un año, por fin llegará al catálogo de Netflix el próximo 15 de junio. En este caso, la compañía prefiere poner énfasis en que se tratan de películas y no episodios convencionales, pues además de la larga duración, la forma en la que se contarán será más cercano a lo cinematográfico que en temporadas pasadas. Con esto se espera renovar por completo la serie para aprovechar las nuevas tendencias y las nuevas críticas a la tecnología que tanto ha cambiado en los últimos años. Esta temporada contará con la participación de Annie Murphy, Salma Hayek, Ben Barnes, Aaron Paul, Josh Hartnett, Zazie Beetz, entre muchos otros.

El tráiler también nos confirma el nombre de los episodios/películas y nos muestra un poco de qué tratarán. En Joan is Awful, una mujer común y corriente ve su vida cambiar cuando un servicio de streaming hace una serie inspirada en su vida que parece reflejar su peor parte en tiempo real. En Loch Henry un hombre hace un documental sobre un secuestrador y los terribles crímenes parecen irresistibles para el ojo público. En Beyond the Sea vemos a dos astronautas en una misión especial con uno de ellos cerca de perder la cordura después de pasar dos años en el viaje.

En Mazed Day veremos la obsesión del público y de los medios por una celebridad cuya foto puede costar muchísimo dinero porque la actriz trata de mantener su privacidad luego de un accidente. Finalmente, en Demon 79 veremos a una joven que debe cometer terribles actos para evitar un desastre y que comienza a sentir la presión por sus crímenes. Aunque son pocas historias, todas lucen bastante prometedoras y podrían cumplir el objetivo del creador para dar un enfoque diferente y especial a la serie que ya se había vuelto muy predecible.

Charlie Brooker dijo hace tiempo que esta temporada será la más loca, extrema y extraña de todas, y es que se fijó como meta darle la vuelta a todas las convenciones que las primeras temporadas establecieron, lo que significa que el público y los leales fans podrían encontrarse con varias sorpresas. Para tener más control sobre eso, el creador mantuvo la tradición de escribir todos los episodios, aunque cada uno fue dirigido por un nombre distinto. Netflix se toma su tiempo con Black Mirror, así que si todo sale bien podríamos tener una séptima temporada, aunque seguramente eso también tomará años y dependerá mucho de si esta rompe o no récords de audiencia en la plataforma.

