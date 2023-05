La Sirenita gana la guerra contra los haters: sitios como IMDb ponen fin al review bombing

No es novedad que Internet ofrece la oportunidad perfecta para muchas personas de desahogar su odio interno, y es algo que se refleja en la infame práctica del review bombing, que consiste en calificar negativamente un producto (sobre todo películas y series) sin siquiera conocerlo, sólo como protesta porque algunos usuarios no están de acuerdo con un casting o con las declaraciones de un actor. En el caso de La sirenita - 63%, muchas quejas llegaron por el casting de Halle Bailey como la protagonista, y los haters no perdieron la oportunidad de calificarla negativamente en sitios como Internet Movie Database (IMDb), pero esta vez no triunfaron.

De acuerdo con Deadline, IMDb publicó una advertencia (visible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil y México) para los haters, pues habían comenzado a puntuar la cinta con un 1 de calificación (la más baja) de forma masiva. El sitio está abierto para cualquier persona que quiera calificar películas y series, igual que Tomatazos, Metacritic y Rotten Tomatoes, y esto hace más probable que los “trolls” hagan review bombing. Por esa razón IMDb publicó en su entrada de La Sirenita (vía The Direct):

Actividad inusual: nuestro mecanismo de calificación ha detectado una actividad de votación inusual en este título. Para preservar la confiabilidad de nuestro sistema de calificación, se aplicó un cálculo de ponderación alternativo. Aunque aceptamos y consideramos todos los votos recibidos por los usuarios, no todos los votos tienen el mismo impacto (o 'peso') en la calificación final. Cuando se detecta una actividad de votación inusual, se puede aplicar un cálculo de ponderación alternativo para preservar la confiabilidad de nuestro sistema.

No está claro cuál es el método del sitio para diferenciar los votos confiables de aquellos que no, pero es probable que las cuentas nuevas que sólo se usan para poner 1 de calificación a La Sirenita sean clasificadas como “votación inusual”. Hasta ahora parece estar funcionando la estrategia del sitio, pues la cinta cuenta con un 7 de calificación, con 38 mil votos, pero lo sorprendente es que 15 mil de los votos dan 1 estrella, lo que indica que, si no aplicaran este presunto “cálculo” para “preservar la confiabilidad”, la película tendría una menor calificación.

En Rotten Tomatoes La Sirenita tiene un 95% de aprobación por parte de la audiencia, lo cual puede deberse a algún método similar al usado por IMDb. Otro sitio que se sumó hace poco a la lucha contra el review bombing fue Metacritic, que anunció que estaba “evolucionando [sus] procesos y herramientas para introducir una moderación más estricta [de reseñas]”, como respuesta al review bombing del videojuego Horizon: Forbidden West, por un beso entre dos mujeres.

Uno de los casos más notorios de review bombing ocurrió con la película Capitana Marvel - 60% de 2018. Antes de su estreno, la película fue atacada con críticas negativas en Rotten Tomatoes, en gran parte debido a los comentarios que Brie Larson, la actriz principal, hizo acerca de la diversidad en la industria del cine. Esto llevó a que la calificación de la película cayera antes de que la mayoría de la gente tuviera la oportunidad de verla.

El sitio cambió eventualmente su sistema para evitar que las personas dejaran reseñas antes de que se estrenara una película, en respuesta a lo que sucedió con Capitana Marvel. Sin embargo, el review bombing sigue siendo un problema en muchas plataformas en línea y puede afectar la percepción del público sobre una película, un juego o cualquier otro producto.

Otro ejemplo que suele citarse de review bombing es Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, pero en ese caso no está muy claro si realmente las bajas calificaciones fueron obra de haters o si reflejan el sentir de una amplia mayoría entre los fans de Star Wars, ya que la cinta dividió opiniones de forma muy marcada, principalmente por haber decidido ignorar o contradecir gran parte de lo establecido en la entrega anterior, Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%.

