The Office tendrá remake con protagonista femenina

The Office alcanzó un nivel de culto rápidamente y su legado es tan grande que ahora Prime Video Australia anunció que desarrollará un remake con una protagonista femenina. Han pasado varios años desde que todo acabó y las populares aventuras cerraron su etapa de emisión para siempre; las cosas están a punto de cambiar, todo gracias al poder del streaming, un toque de ambición y muchas dosis de nostalgia que hace algunos regresar a glorias pasadas.

Comenzó en el año 2001 con The Office en el Reino Unido, una comedia de situación que sigue la vida diaria de los empleados de una oficina de papel en Slough. La serie presenta el humor incómodo y a veces cruel del gerente regional David Brent, interpretado por Ricky Gervais, quien busca ser querido y respetado por sus empleados mientras lucha por mantener un ambiente de trabajo positivo. A través de un estilo de falso documental, la serie examina las dinámicas laborales, las relaciones interpersonales y las tensiones entre los personajes, creando momentos hilarantes y a la vez conmovedores en el entorno mundano de la oficina. Cabe mencionar que The Office UK solamente tuvo dos temporadas y un total de 14 episodios.

Pero sin lugar a dudas, el gran fenómeno de masas terminó siendo The Office USA, remake que llegó mucho más lejos gracias al brillante trabajo de sus guionistas y un elenco tan caricaturesco como hilarante. The Office en Estados Unidos se desarrolla en la sucursal de una empresa de papel en Scranton, Pensilvania. La serie nos presenta a un grupo de empleados y sus interacciones en el trabajo, liderados por el excéntrico pero carismático gerente regional Michael Scott, interpretado por el irremplazable Steve Carell. Con nueve temporadas y 201 capítulos, The Office en USA demostró una y otra vez estar por encima de su predecesora, convirtiéndose en una de las comedias favoritas del público.

Ahora bien, Deadline informa que Australia trabajará en su propia versión de The Office, ahora con una actriz en el papel estelar. Se trata de Felicity Ward, quien tomará el rol popularizado por Gervais y Carrell. Puedes leer la sinopsis a continuación:

David Brent de Gervais se convertirá en Hannah Howard, con Ward dando su propio giro a la mala gestión del equipo en la empresa de embalaje Flinley Craddick. Cuando recibe noticias de la oficina central de que cerrarán su sucursal y harán que todos trabajen desde casa, entra en modo de supervivencia y hace promesas que no puede cumplir para mantener unida a su ‘familia de trabajo’.

Es importante mencionar que The Office Australia será el treceavo remake de la serie, por lo que ya existe un largo camino en el tema de las recreación; la nueva versión destacará por tener a una actriz en el rol estelar de jefa, por lo que será interesante descubrir cómo se desarrolla el argumento. Sarah Christie, ejecutiva senior de desarrollo de Prime Video Australia, compartió el siguiente comunicado:

Estamos encantados de traer una de las mayores franquicias de comedia jamás creadas a los clientes de Prime Video en Australia y en todo el mundo. Es un honor continuar con el legado de comedia internacional de The Office a nivel local mientras se presentan nuevos personajes australianos por excelencia. No podemos esperar a que el público conozca a Hannah Howard, la primera jefa que ha explorado el formato de The Office.

Por otro lado, Ricky Gervais, co-creador de The Office UK, también ofreció algunas declaraciones sobre lo que está por venir, admitiendo que se siente contento por el remake y por ver cómo se adapta la nueva serie en vista de los cambios que se harán:

Estoy muy emocionado de que Australia rehaga mi pequeño espectáculo de principios de siglo. La política de oficina ha cambiado un poco en 20 años, así que no puedo esperar a ver cómo navegan en un David Brent moderno.

The Office Australia llegará a Prime Video en 2024.

