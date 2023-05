Al Pacino será papá por cuarta vez a los 83 años

Con una larga carrera que lo respalda, Al Pacino es una de las estrellas más reconocidas y respetadas de la industria cinematográfica. De acuerdo con un informe reciente de Parade, el actor de 83 años se convertirá en padre por cuarta ocasión. Este lunes 30 de mayo, un representante de Pacino confirmó a E! (via Parade) que el protagonista de El Irlandés espera al bebé con su novia Noor Alfallah, de 29 años. Actualmente, la joven está embarazada de ocho meses.

La impresionante noticia llega después de que la pareja fuera vista por primera vez paseando juntos en el distrito de Venice, ubicado en Los Ángeles, California. Según el informe, Alfallah también forma parte de la industria cinematográfica como productora. Ciertamente, la llegada de un nuevo hijo de Al Pacino a una edad tan avanzada es una noticia que sorprenderá a más de uno. Para aquellos que no estén enterados, Pacino es padre de Julie Pacino, de 33 años; Anton Pacino, 22, y Olivia Pacino, de 22.

Al Pacino nació el 25 de abril de 1940 en Nueva York, Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha sido aclamado por su talento y versatilidad, y ha dejado una huella imborrable en la historia del cine. Pacino comenzó su carrera en el teatro, pero alcanzó la fama mundial gracias a su actuación en la película de 1972 El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. En este icónico filme, interpretó el papel de Michael Corleone, el hijo menor de una poderosa familia de la mafia italoamericana. Su interpretación le valió una nominación al Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto y lo estableció como uno de los grandes actores de su generación.

A lo largo de su carrera, Pacino ha demostrado su habilidad para interpretar una amplia variedad de personajes complejos. Ha trabajado con reconocidos directores y ha protagonizado numerosas películas destacadas. Algunas de sus películas más conocidas incluyen Scarface, de 1983, en la que interpretó a Tony Montana, un inmigrante cubano en Miami que se convierte en un poderoso narcotraficante; Heat, de 1995, donde compartió pantalla con Robert De Niro como un policía y un ladrón de bancos, respectivamente; y Scent of a Woman, de 1992, por la cual ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor. También ha trabajado en cintas como Dog Day Afternoon, Carlito's Way, Donnie Brasco y The Irishman, entre muchas otras.

Además de su carrera en el cine, Pacino ha sido aclamado por su trabajo en el teatro. Ha protagonizado varias producciones en Broadway y ha sido reconocido con premios, incluido el Premio Tony por su actuación en "Does a Tiger Wear a Necktie?" en 1969. A lo largo de su trayectoria, Pacino ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluidos un Premio de la Academia, dos Premios Emmy, cuatro Premios Tony y un Premio Cecil B. DeMille. Pacino es considerado una leyenda viva del cine y su legado en la industria es innegable. Su talento y dedicación a su oficio han dejado una marca indeleble en el mundo del cine y han inspirado a generaciones de actores.

