Deadpool 3 traería de regreso a varios héroes y villanos de las películas de X-Men

Deadpool terminó sus tratos con 20th Century Fox hace algunos años debido a que el conglomerado de entretenimiento fue absorbido por The Walt Disney Company. Pero los fans no quisieron ver al antihéroe interpretado por alguien más que no fuera Ryan Reynolds en el Universo Cinematográfico de Marvel. Deadpool 3 se encuentra en desarrollo ahora mismo y podría traer de vuelta a algunos personajes de las películas de X-Men, mismas que gozaron de enorme popularidad antes de que el ratón se hiciera con Fox.

Las películas de los X-Men producidas por Fox han tenido un impacto significativo en la industria del cine y en la cultura popular en general. Fueron pioneras en el género de superhéroes, estableciendo un enfoque más realista y maduro en contraste con las películas de superhéroes anteriores. Introdujeron una amplia gama de personajes icónicos del cómic y, a través de sus historias, exploraron temas de discriminación, aceptación y la lucha por la igualdad de derechos. También ayudaron a establecer el universo cinematográfico de los superhéroes, allanando el camino para el éxito de las películas posteriores de Marvel Studios. En general, las películas de los X-Men de Fox dejaron un legado duradero al ampliar los límites del género de superhéroes y popularizarlo aún más en la cultura contemporánea.

¿Quién no quiere ver a los X-Men en las películas de Marvel Studios? De acuerdo con el insider @CanWeGetToast, Famke Janssen y James Marsden aparecerán en Deadpool 3 como Jean Grey y Cíclope, respectivamente; también sostiene que Halle Berry se unirá al reparto como Tormenta una vez más (su recientes fotos en Instagram con un radical cambio de imagen con cabello blanco podrían haberla delatado). Es importante recordar que esto se trata de un mero rumor, por lo que hace falta esperar un poco más hasta que se comiencen a liberar los detalles oficiales de Deadpool 3.

Los X-Men llevan años siendo ampliamente solicitados en el Universo Cinematográfico de Marvel debido a su rica historia y el amplio abanico de personajes complejos y populares que poseen. Representan una metáfora poderosa para la diversidad y la inclusión, explorando temas como la discriminación y la lucha por los derechos de los mutantes en un mundo que los teme y los rechaza. Su incorporación al MCU abre posibilidades emocionantes de interacción con personajes ya establecidos, como los Vengadores, y permite nuevas narrativas, dinámicas de equipo y enfrentamientos épicos. Además, los fanáticos han esperado durante mucho tiempo ver a los X-Men en el mismo universo que otros superhéroes de Marvel, y su introducción al MCU promete una nueva era de emocionantes historias y posibilidades infinitas.

Por su parte, Ryan Reynolds no podría estar más entusiasmado con la perspectiva de Deadpool 3. El Wade Wilson de Reynolds ha ganado un gran cariño y popularidad debido a su representación fiel y carismática del icónico personaje de los cómics. El actor captura perfectamente el espíritu irreverente y humor negro de Deadpool, brindando una actuación llena de ingenio, sarcasmo y autoreferencia. Su habilidad para romper la cuarta pared y su estilo único de comedia han generado un fuerte vínculo con los fanáticos, que aprecian su capacidad para mezclar acción desenfrenada con humor desafiante y referencias a la cultura pop. Ryan ha abrazado y defendido el personaje de Deadpool, lo que se ha traducido en películas llenas de diversión sin restricciones, ganándose así un lugar especial en el corazón de los seguidores. Por si fuera poco, el año pasado se anunció la adición de Hugh Jackman al reparto como Wolverine, noticia que elevó las expectativas de los fans por la tercera entrega.

Deadpool 3 será dirigida por Shawn Levy. Marvel Studios definitivamente logró un acierto al traer de vuelta a Reynolds luego de comprar Fox. El público se ha encariñado con la versión del actor y hubiera sido muy complicado encontrar un reemplazo a la altura. La producción se encuentra en desarrollo y llegará a las salas de cine el 8 de noviembre de 2024. Será una larga espera hasta observar el resultado.

