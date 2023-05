The Flash: director asegura que nadie puede reemplazar a Ezra Miller si hay una secuela

Estamos a unas cuantas semanas de ver el estreno de The Flash luego de varios años de cambios, recortes, reshoots y asuntos legales con su protagonista. Se podría decir que la pandemia mundial fue el menor de los problemas para esta producción que DC y Warner Bros. llevaban décadas tratando de levantar. Con un DCEU perdiendo piezas poco a poco y nuevos líderes buscando su propio camino, esta adaptación lleva una responsabilidad enorme sobre sus hombros, y aunque muchos ya la están elogiando, el público todavía no sabe qué pensar de Ezra Miller en cualquier caso. A pesar de las críticas, Miller claramente cuenta con mucho apoyo, empezando por el del director Andy Muschietti, quien asegura que si se da luz verde a una secuela nadie más podría quedarse con el papel del héroe.

Sigue leyendo: The Flash: Descubre el impacto de Flashpoint en el multiverso de DC Comics

Miller comenzó en películas de corte independiente, y para cuando llamó la atención con Las Ventajas de Ser Invisible - 85% y Tenemos que Hablar de Kevin - 76% quedó claro que sería un nombre muy importante para esa generación de intérpretes. Sin embargo, cuando se confirmó que daría vida a Barry Allen, a.k.a Flash en el DCEU de Zack Snyder no todos estaban seguros, pues no sentían que se pareciera mucho al personaje o que tuviera una presencia similar. Liga de la Justicia - 41% no ayudó a mejorar este panorama, en especial porque no se le hizo justicia al héroe en favor de dejarlo en segundo plano como un alivio cómico.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% cambió las cosas, pues aquí era claro que Flash era un pilar importante para la saga y sus acciones tendrían consecuencias en este universo cinematográfico. La cinta en solitario de este superhéroe ya había sido aprobada por la compañía, pero no fue nada sencillo encaminarla. Primero se dieron muchos cambios de guion, luego perdió a sus directores originales y finalmente se dijo que Miller escribiría su propio guion para la historia, lo que no fue bien recibido por los seguidores. Las cosas se calmaron cuando Andy Muschietti llegó al campo, pero todavía faltaban muchos obstáculos por superar.

Además de tener que adaptarse durante la filmación a los cambios internos que llevaron a la salida de Snyder y la llegada de Walter Hamada y su nuevo prototipo para la franquicia, The Flash también tuvo que enfrentar un serio problema cuando el primer corte resultó un desastre. Aunque nunca se confirmó esto, se dijo que el primer resultado llevó a la empresa a decidir si invertirían o no en reshoots que podrían costar mucho más de lo esperado para, según se dijo en su momento, prácticamente volver a filmar buena parte de la cinta.

También te puede interesar: The Flash: Ezra Miller quedaría atrapado en el Clooney Verse

Warner Bros. decidió seguir adelante y la película se convirtió en un punto de partida para el personaje, cuyo legado en el renovado DCU de James Gunn y Peter Safran todavía no queda muy claro. El gran conflicto ahora es con Ezra Miller como protagonista, pues pasó los últimos años intentando evitar el ojo público pero sin poder escapar a las distintas controversias sobre su persona que van desde comportamiento errático hasta amenazas de muerte y abuso a menores. Con todos estos aspectos legales lejos de resolverse, la compañía prefirió guardar silencio sobre el asunto y hasta mantuvieron en secreto que Miller de hecho filmó escenas adicionales el año pasado.

El público todavía no sabe si verá o no la cinta por la participación de Miller, pero todo el equipo Warner está haciendo una labor muy intensa para asegura sus millones en taquilla. Es por eso que no extraña que los involucrados en la cinta salgan a hablar maravillas de Miller y lo importante que es para el DCU. Durante una reciente aparición en el podcast The Discourse (vía The Playlist), el también director de It (Eso) - 85% elogió el trabajo de Miller y habló sobre las posibilidades de repetir la asociación en una secuela:

Si [una secuela] sucede, sí [volvería a trabajar con Ezra Miller]. No creo que haya nadie que pueda interpretar ese personaje tan bien como ellos. Las otras representaciones del personaje son geniales, pero esta visión particular del personaje, simplemente destacaron al hacerlo. Y, como dijiste, los dos Barry, se siente como un personaje hecho para ellos.

Barbara Muschietti, hermana del director y productora de la cinta, también habló muy bien del trabajo de Miller y aseguró que entregó todo de sí, desde lo emocional hasta lo físico, para poder cumplir con la historia y el famoso superhéroe. Warner Bros. está haciendo una campaña muy inteligente para asegurar el éxito de The Flash, pues las expectativas se han elevado ahora que varias celebridades como Tom Cruise, James Gunn y hasta Stephen King , han hablado muy bien del corte final. Si esta mecánica funciona o no con el público será algo que se sabrá con la próxima preventa de boletos y el inevitable estreno en junio.

No te vayas sin leer: The Flash: Sasha Calle dice que Henry Cavill ya vio la película y le encantó