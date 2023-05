Deborah Ann Woll se reúne con el elenco de Daredevil, pero da una noticia decepcionante para los fans

Han pasado varios años desde la cancelación de Daredevil - 93% en la plataforma de Netflix, un hecho que llenó de amargura a los fans del Hombre sin miedo. Para su fortuna, The Walt Disney Company y Marvel Studios tomaron la decisión de traer de regreso a Charlie Cox como Matt Murdock, integrando una nueva versión del héroe en el MCU; Vincent D'Onofrio también el otro elegido para regresar como Kingpin. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Deborah Ann Woll, quien interpretó a Karen Page en la adaptación de Netflix, se reunió recientemente con el elenco de la serie, no obstante, compartió una desalentadora noticia.

Ann Woll es conocida por su destacado papel como Jessica Hamby en la exitosa serie de televisión True Blood. A lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad interpretativa al participar en una variedad de proyectos, tanto en la pantalla grande como en la pequeña, y ha dejado una huella duradera en el mundo del entretenimiento. Woll apareció en la ya mencionada Daredevil y en The Punisher - 62%, donde también interpretó a Page, un papel que sin lugar a dudas la catapultó aún más a la fama. Su capacidad para transmitir emociones profundas y su compromiso con sus personajes la han convertido en una actriz admirada y respetada por su talento y dedicación a su oficio.

Con el desarrollo de Daredevil: Born Again, la nueva serie en el MCU, muchos esperaban que Marvel Studios trajera de vuelta a Deborah como Ann Woll, pero las noticias fueron cada vez menos positivas. La actriz de 38 años estuvo presente en la ICCCon de Nashville junto a Cox y D’Onofrio, una reunión que muchos fans esperaban. Por desgracia, no trae buenas noticias (vía The Direct):

Saben, fue genial ser parte de [Daredevil], y creo que fue un pequeño rincón único del MCU que se sintió realmente especial... Estoy muy feliz con lo que he tenido, pero no hay planes para mí hasta ahora en ninguno de los lados del universo de los cómics, pero estoy muy agradecida por la experiencia que tuve.

Los asistentes a la convención también le preguntaron a Woll sobre si le interesaría formar parte de algún proyecto en DC Studios, en especial ahora que está tomando vuelo hacia nuevos horizontes: “No sé, ¿nos dejan hacer eso? ¿Se me permite cruzar al otro lado? Siento que eso sería muy peligroso... Sí, hay algunas personas que pueden hacerlo, pero no sé si soy uno de esos pocos afortunados. No sé nada sobre DC.

La serie de Daredevil con Charlie Cox tuvo un impacto bastante significativo en el género de superhéroes en la televisión. Con su actuación convincente y carismática como Matt Murdock/Daredevil, Cox logró capturar la esencia del personaje de cómic y se convirtió en un favorito de los fanáticos. La serie se destacó por su enfoque realista y oscuro, explorando temas más profundos y complejos que otras producciones similares. La química entre el elenco, las coreografías de acción impresionantes y las narrativas bien desarrolladas atrajeron tanto a los fanáticos de los cómics como a los espectadores casuales. Además, Daredevil fue el pilar principal de la serie de Netflix The Defenders, que unió a varios héroes de Marvel en un único universo compartido. El impacto de la serie de Daredevil y la interpretación de Charlie contribuyeron a elevar el estándar de calidad de las producciones de superhéroes en la televisión y dejaron una huella duradera en el género.

Netflix canceló sus series de Marvel debido a una combinación de factores. A pesar de que inicialmente tuvieron un gran éxito, las relaciones entre Netflix y Marvel Studios se volvieron complicadas. A medida que Disney, la empresa matriz de Marvel, lanzaba su propio servicio de transmisión, Disney+, quería consolidar todos sus contenidos de Marvel en su plataforma. Además, hubo rumores de desacuerdos creativos y problemas en la gestión de las series. A medida que los contratos de licencia entre Netflix y Marvel expiraron, Netflix decidió cancelar las series para evitar competir directamente con Disney+. Aunque las series de Marvel en Netflix tuvieron una base de fans leal, la decisión final fue impulsada por motivos empresariales y estratégicos.

Pero ahora Daredevil tiene un nuevo hogar, de regreso con Disney y Marvel. Born Again llegará a la plataforma de Disney+ en algún punto avanzado de 2024.



