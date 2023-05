La Sirenita: Javier Bardem confirma que hijas de Tritón son de la misma madre y explica por qué son tan diversas

Uno de los temas más comentados sobre la nueva película de La sirenita - 63% es el hecho de que la hermanas de Ariel no se parece a ella ni entre sí. En redes sociales no se hicieron esperar los comentarios chuscos sobre las presuntas prácticas poliamorosas del rey Tritón, sin embargo, es el propio Javier Bardem quien responde a la incógnita del por qué las hijas del monarca son tan diferentes. Su respuesta está muy bien enlazada con el estilo familiar de The Walt Disney Company.

En la versión animada de La Sirenita, las hermanas de Ariel son de piel blanca, solamente con variaciones en los colores de cabello y las colas de pez. En la película live-action nos encontramos con princesas muy distintas, algunas blancas, otras de ascendencia afro, de rasgos asiáticos, etcétera. Lo anterior ha producido todo tipo de cuestionamientos hacia Tritón y Javier Bardem responde a la gran incógnita durante una reciente entrevista con Pedro Prieto TV, periodista que le pregunta por esta gran diferencias entre sus herederas:

Me puse las pilas pero con la misma madre. Yo le pregunté a Rob [Marshall], ‘¿pero cómo puede ser esto porque cada una es de una raza distinta?’ Me dice ‘hombre, porque en cada mar, en cada océano, cuando se producía el acto de reproducción, la esencia de ese océano, de ese lugar geográfico, se producía en ese pececito.’ Y yo ‘ah, me parece bien, me parece bien’.

Algunos están de acuerdo en que hubiera sido más sencillo explicar que Tritón tuvo amoríos con siete sirenas de diferentes océanos, pero eso tal vez no hubiera sido muy family-friendly por parte de Disney, así que Rob Marshall prefirió tomar la decisión de un Tritón monogámico, fiel a su esposa pero muy dispuesto a la reproducción. Cabe mencionar que Javier Bardem entrega una labor sólida mediante Tritón, un personaje interesante que funciona como antagonista para la propia Ariel, pero que finalmente sólo está preocupado por el bienestar de su hija más pequeña.

Javier Bardem ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica. Su carrera se ha destacado por su versatilidad y talento innato, abarcando una amplia gama de personajes en películas tanto en España como a nivel internacional. Bardem ha sido aclamado por sus interpretaciones tanto en papeles protagonistas como en roles secundarios, mostrando una capacidad única para sumergirse en la piel de sus personajes y transmitir emociones profundas y complejas. Su talento ha sido reconocido con numerosos premios, incluyendo un Óscar, convirtiéndolo en uno de los actores más destacados de su generación y un referente indiscutible en la actuación.

La Sirenita es un éxito de taquilla, sus números lo demuestran. Hasta el momento ha recaudado US$185 millones a nivel global y continúa escalando hacia las mejores posiciones. La Sirenita es un triunfo de Disney que debe su buena recepción a varios factores. En primer lugar, su cautivadora historia basada en el cuento de Hans Christian Andersen, que combina elementos de romance, aventura y superación personal, logrando conectar con el público de todas las edades. Cuenta con personajes entrañables y memorables, como Ariel y el cangrejo Sebastián, que han dejado una marca en la cultura popular. La música, con canciones emblemáticas como "Bajo del mar" y "Parte de él", ha contribuido a su popularidad y se ha convertido en un aspecto icónico de la película. El diseño de los escenarios marinos también son impresionantes, transportando al espectador a un mundo mágico y colorido que nos recuerdan a la versión animada. En conjunto, estos elementos han hecho de La Sirenita una película querida y exitosa que ha perdurado en el tiempo.

Halle Bailey está dejando muy en claro que nació para interpretar a la princesa Ariel en el live-action. Su cautivadora voz en los temas de la película está arrasando en plataformas digitales y le concede buenos números a la banda sonora oficial liberada en Internet. ¿Qué tan lejos podrá llegar en la taquilla?

