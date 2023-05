Los Anillos de Poder: Morfydd Clark tiene miedo de conocer a Cate Blanchett, la considera “mítica”

En 2017 Amazon anunció que realizaría una serie de El Señor de los Anillos, noticia que fue recibida con escepticismo por parte de los fans, ya que las películas de Peter Jackson (Muertos de Miedo - 64%, King Kong (2005) - 84%, Jamás Llegarán a Viejos - 100%) son consideradas obras maestras del cine. Tiempo después se anunció que no sería una nueva adaptación de los libros sino una especie de precuela ambientada miles de años en el pasado, y en ésta veríamos importantes personajes, como Galadriel, que es la protagonista, y fue interpretada por Cate Blanchett en las trilogías cinematográficas de El Señor de los Anillos y El Hobbit. En El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90%, la actriz galesa Morfydd Clark es la encargada de darle vida a la poderosa elfa, y aunque ésta considera a Blanchett un referente y una guía, tiene miedo de conocerla.

A pesar de las críticas que recibió la serie de Amazon, muchos aplaudieron el casting de Clark y reconocieron que hizo un gran esfuerzo por encarnar al personaje. El principal problema para ella y el resto del elenco fue que los showrunners tomaron decisiones bastante polémicas entre los fans. La actriz dio lo mejor de sí para dar vida a la versión de Galadriel que John D. Payne y Patrick McKay escribieron.

En una reciente participación en el podcast UnWrapped, de The Wrap, la también actriz de Saint Maud - 90%, Dracula - 73% y His Dark Materials - 90%, expresó su gran admiración por Cate Blanchett, y dijo que le aterra conocerla, pues aunque es su “luz guía”, la considera una reina, o casi un ser de otro mundo:

Siento que [Cate] es como una reina... No me atrevería a acercármele. Ella es como mítica, alguien que no puedo creer que exista... pero la veo como mi luz guía. Y luego quién sabe qué pasará. Pero creo que si sucede, será increíblemente raro.

Luego de eso añadió unas palabras elogiosas sobre todo el elenco de El Señor de los Anillos:

Siento que todos en esas películas son como mis héroes –sin mencionar todas las otras cosas que han hecho. Sólo por esas películas, están certificados para mí como personas especiales en mi universo Morfydd.

El elenco de El Señor de los Anillos está lleno de talentos notables. Elijah Wood interpretó al valiente hobbit Frodo Bolsón, acompañado por su leal amigo Sam, interpretado por Sean Astin. Ian McKellen deslumbró en su papel como Gandalf, el sabio mago. Viggo Mortensen se destacó como Aragorn, el montaraz y legítimo rey, mientras que Orlando Bloom y John Rhys-Davies representaron a los miembros élfico y enano de la Comunidad del Anillo, Legolas y Gimli. Andy Serkis brindó una representación inolvidable de Gollum a través de la captura de movimiento.

La trilogía fue aplaudida por su actuación colectiva, lo que llevó a varias nominaciones a premios. Aunque los actores principales no ganaron premios individuales de la Academia, el éxito de la trilogía en su conjunto fue innegable. El Retorno del Rey se llevó 11 Premios de la Academia en 2004, igualando el récord de las películas con más premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Aunque la Academia no reconoció a los actores individualmente, su compromiso y habilidad fueron fundamentales para el éxito de la trilogía, y la National Board of Review le dio el premio a Mejor Elenco a la tercera entrega.

La segunda temporada de Los Anillos de Poder ya se encuentra en producción, y aunque la huelga de guionistas provocó que los showrunners no estuvieran presentes en las grabaciones, Amazon decidió que continuaría sin ellos. La serie ha sido muy criticada por fans de las películas y los libros de J.R.R. Tolkien, pero también recibió el apoyo de algunas celebridades, entre las que se encuentran Henry Cavill, James Cameron y Andy Serkis, entre otros.