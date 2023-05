Rápidos y Furiosos 10: Hideo Kojima comparte su reseña de la película

Rápidos Y Furiosos 10 - 65% llegó a las salas de cine el 18 de mayo y está causando sensación. Dirigida por Louis Leterrier a partir de un guion de Justin Lin y Dan Mazeau, la secuela de Rápidos y Furiosos 9 - 65% trae de regreso a Vin Diesel como Dominic Toretto y a Michelle Rodríguez como Letty Ortiz, junto a Jason Momoa como el villano Dante Reyes y otras reconocidas estrellas de la saga, como Jason Statham, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, John Cena y Sung Kang.

Hideo Kojima ya vio la cinta, y vaya que te sorprenderás con lo que tiene para decir de esta. Este 28 de mayo, el aclamado diseñador y director de videojuegos japonés posteó en Twitter su reseña de Rápidos y Furiosos 10, asegurando que se trata de una experiencia emocionante que te hará prestar atención. Puedes ver el tuit a continuación:

I was on a business trip, so I watched "Fast X" a week late. I didn't sleep after an early morning flight to Haneda, so I usually fall asleep when I watch movies at these times, but I woke up from the beginning of the movie. I have been watching this series for 20 years, but who… pic.twitter.com/0Nw1oxVdKG