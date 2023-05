Pedro Pascal dice que los fans le provocaron una infección al recrear su escena de muerte en Game of Thrones

A pesar de trabajar en la industria desde hace mucho tiempo, Pedro Pascal encontró la fama hace unos pocos años y en buena parte gracias a su rol en The Mandalorian - 90%. Pero incluso antes de esta gran oportunidad, el intérprete ya era reconocido por su labor en Narcos - 78% y, por supuesto, por Game of Thrones - 83%, donde dio vida a Oberyn Martell en la cuarta temporada de la multipremiada serie. Este personaje se convirtió en uno de los favoritos del público y los fans siempre querían acercarse a él para recrear su famosa muerte en el programa, algo que Pascal concedía con mucho gusto hasta que alguien le provocó una infección.

La adaptación de las novelas de George R.R. Martin de inmediato llamó la atención del público por la forma tan cruda en la que presentaba este mundo en particular lleno de batallas, agresiones, conflictos y escándalos de la realeza. Sin embargo, el final de la primera temporada cambió por completo las expectativas de los fans, quienes se dieron cuenta que ningún personaje estaba seguro y todo podía suceder en esta lucha por el poder. A su vez, esto dio paso a una curiosa tradición en la que los espectadores comenzaron a calificar las muertes de la serie.

Pedro Pascal se unió a Game of Thrones durante la cuarta temporada donde dio vida a Oberyn Martell, el príncipe abiertamente bisexual proveniente de Dorne. Aunque en principio se le veía como un personaje relajado que buscaba más placeres que formas de tomar control del gobierno, pronto se reveló su verdadera personalidad como un gran luchador y experto en venenos que en el fondo siente un desprecio especial por los Lannister porque su ascenso al trono provocó la muerte de su hermana en manos del combatiente conocido como La Montaña.

Cuando Tyrion (Peter Dinklage) es falsamente acusado de asesinar al rey Joffrey, su única vía de escape es reclamando un juicio por combate que le de una pequeña oportunidad antes de que su hermana cumpla con su propia venganza por asesinar a su hijo. Como La Montaña es designada para representar a la familia Lannister y al fallecido rey, Oberyn aprovecha esta oportunidad para ir contra el hombre que violó y asesinó a su amada hermana y se pronuncia en favor de Tyrion para luchar en su nombre.

Lo que siguió fue una de las escenas de combate más elogiadas de Game of Thrones y una que terminó en una de las tragedias más duras de la serie. Aunque Oberyn toma la delantera en la lucha, en su intento por provocar y torturar a La Montaña descuida su postura y termina siendo sometido por el otro hombre. Pero La Montaña no se conforma con asesinar limpiamente, y de manera cruel y muy explícita vemos cómo presiona sus dedos contra los ojos de Oberyn hasta que hace estallar su cráneo. El combate es importante para la narrativa de Tyrion quien debe huir de inmediato, pero los fans quedaron traumatizados al ver morir a un personaje que rápidamente se había ganado su cariño.

Al parecer, esta muerte es por lo que más reconocen a Pedro Pascal y en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde compartió la mesa con otros actores como Evan Peters y Kieran Culkin, el intérprete reveló que los fans le pedían siempre recrear este momento, algo que él no dudaba en hacer:

La gente estaba muy interesada en tomar selfies con sus pulgares en mis ojos. Y al principio, estaba tan orgulloso y feliz por el éxito del personaje en la serie, que los dejaba. Y luego recuerdo haber tenido una pequeña infección en el ojo.

Culkin se sorprendió por la confianza que le daba a los fans para hacer eso, pues no es raro que los seguidores a veces crucen ciertas líneas cuando están cerca de esas figuras que tanto admiran. Por la razón que sea, algunos fanáticos parecen olvidar que las celebridades también son personas y merecen un respeto a su espacio personal y su vida privada, así que se toman estos encuentros con una emoción desmedida. Lo cierto es que Pedro Pascal ha aparecido en varios títulos que forman parte de algún canon muy relevante para el público, como el spin-off de Star Wars o The Last of Us - 97%, lo que seguramente provoca otro tipo de peticiones cuando se encuentra con sus admiradores.

