La sirenita - 63% ya está en salas comerciales y aunque muchos esperaban que se convirtiera en el gran fracaso de Disney, los resultados no han sido para nada malos. En varios países, Estados Unidos, Canadá y México principalmente, el remake fue muy bien recibido por el público en su primer fin de semana, aunque esta tendencia no se repitió en otras taquillas internacionales. Desde hace días se contempló la posibilidad de que la cinta fuera un fracaso en China, y ahora que el primer fin de semana ha pasado se confirma como tal en aquel país, razón por la cual ahora se presenta un debate sobre el racismo en esa nación.

La Sirenita - 92% de Disney fue la responsable de cambiar para siempre la división animada de la compañía que entró a una nueva edad de oro gracias a este éxito que también les permitió cambiar bastante el tipo de protagonistas que servían de ejemplo para las infancias. Cuando los remakes live action de la empresa comenzaron a popularizarse, todos los fans pedían de inmediato una nueva versión de Ariel, pero el proceso no fue sencillo, aunque siempre fue una clara prioridad para los ejecutivos.

A pesar de que estos remakes ya no estaban siendo tan bien recibidos y la propia reputación de Disney se estaba viendo afectada por decisiones internas y los conflictos de intereses en las sillas de los altos mandos, La Sirenita tenía su propia tarea para convencer al público de llenar las salas de cine. Halle Bailey tuvo que enfrentar muchos ataques absurdos, pero su voz y presencia, así como la fortaleza que demostró mientras promocionaba la cinta, hicieron que la mayoría se abriera a la posibilidad de verla como Ariel, lo que sirvió mucho para el primer fin de semana en cartelera.

Para Disney era tan importante que La Sirenita se estrenara con éxito que al parecer no tuvieron problema con sacrificar otro potencial estreno como el de Peter Pan y Wendy - 68% que terminó por convertirse en un título exclusivo de Disney Plus. Además de eso, la compañía promovió la película en todos los espacios posibles, incluyendo la premiación del Oscar, una decisión que en su momento fue muy criticada por los especialistas y el público. Por supuesto, Halle Bailey, junto a Javier Bardem, Melissa McCarthy y Jonah Hauer-King, también se presentaron en todos los eventos posibles alrededor del mundo para preparar a los fans para esta versión.

A pesar de la crítica ante los cambios en las letras de algunas canciones y el tercer acto de la cinta, La Sirenita comenzó a tener mejores perspectivas en la taquilla luego de que las primeras críticas de los expertos se dieran a conocer. Aunque la mayoría están de acuerdo en que no se trata del mejor título de la compañía, todos elogiaron a la protagonista y las alteraciones positivas que actualizan la trama para nuevas generaciones. Sin mucha competencia de momento, la película logró establecerse muy bien en su primer fin de semana que, dicho sea de paso, Disney marcó desde antes para tener más días y más dinero por contar.

Sin embargo, el panorama no es nada positivo en China, donde la preventa de La Sirenita fue un fracaso y su primeros días allá no lograron levantarla en lo absoluto. Según Variety, Rápidos Y Furiosos 10 - 65% se quedó con el primer lugar en la taquilla por segunda semana consecutiva con US$17.6 millones obtenidos a pesar de sufrir una baja de 66% en la venta de boletos, mientras que la cinta de Rob Marshall terminó en segundo lugar como estreno, pero quinto en la cartelera del fin de semana general con una brecha muy profunda. La agencia Maoyan revela que la cinta obtuvo US$2.5 millones y parece que durante la semana seguirá perdiendo ventas.

El asunto es que este resultado provocó todo un análisis sobre el racismo en China, pues la película de Disney no figura entre los sitios de críticas de cine, así que no tiene calificación allá, y varios medios acusaron a Disney de boicotear la cinta con su actitud inclusiva. De igual forma, otros medios aseguraron que la queja internacional de que en China La Sirenita no fue bien recibida por el racismo de la gente, sólo es una fórmula política de Occidente para atacar sus tradiciones, y muchos acudieron a redes sociales para defenderse. The Global Times (vía Variety) expuso:

Muchos internautas chinos dijeron que, al igual que con 'Blancanieves', la imagen de la princesa sirena en los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen lleva mucho tiempo arraigada en sus corazones y se necesita un salto en la imaginación para aceptar al nuevo elenco.

El asunto se convirtió en toda una discusión política sobre las diferencias culturales entre China y Estados Unidos, donde Disney queda atrapada a la mitad y sin querer hacer nada porque ya sabe lo que significa para sus ganancias globales el evitar estrenos en esa nación capaz de salvar un título en tiempo récord.

