Batman sobrevive oficialmente en Arkham Knight, director creativo de Rocksteady lo confirma

La versión de juegos de la franquicia Arkham de Batman hace una aparición sorpresa en Batman #135, revelando definitivamente lo que sucede después de los eventos del popular videojuego y dejando claro el destino del Caballero de la Noche. Durante años, los fanáticos se han preguntado si Batman sobrevivió a los eventos del aclamado videojuego Batman: Arkham Knight. Ahora, DC Comics ha dado una respuesta definitiva al respecto. A través de un viaje multiversal en los cómics, se revela que el Caballero de la Noche del universo Arkham comparte la capacidad de sus contrapartes para superar las situaciones más desafiantes que ponen en peligro su vida.

En Batman #135, escrito por Chip Zdarsky y con arte de Mike Hawthorne, Jorge Jimenez, Mikel Janin, Adriano Di Benedetto, Tomeu Morey y Romulo Fajardo, el Batman de la franquicia Arkham hace una aparición sorpresa. En esta entrega, Batman se embarca en una persecución multiversal tras el rastro de un nuevo villano llamado Red Mask. Cada vez que Red Mask se mueve a un nuevo universo, Batman lo sigue, lo que permite que aparezcan múltiples versiones de Batman de todo el multiverso, incluyendo al de Michael Keaton (Batman - 85%), Adam West (Batman: La Película - 80%), Batman: The Animated Series y Batman Beyond. Sin embargo, la aparición más sorprendente es la versión de Arkham, que no solo ofrece una idea de cómo este Batman lidió con la muerte del Joker, sino que también confirma de manera definitiva lo que sucede después de los eventos de Batman: Arkham Knight.

En la serie de videojuegos Arkham de Rocksteady, Batman enfrenta una serie de tragedias y desafíos que pondrían a prueba a cualquier héroe. En Arkham Knight, el Caballero de la Noche experimenta la pérdida de Jason Todd, Talia al Ghul y la muerte del Joker, junto con la casi destrucción de Gotham City y la pérdida de su identidad secreta y fortuna. El final del juego presenta al Espantapájaros desenmascarando a Batman frente a todos, y aunque Batman logra capturarlo y eliminar la infección del Joker de su sangre, pierde todo en el proceso. La historia concluye con Bruce destruyendo Wayne Manor en una explosión mientras los reporteros se congregan afuera, aparentemente destruyendo su identidad secreta. Poco después, un nuevo Batman aparece en Gotham, uno que utiliza la toxina del miedo del Espantapájaros. Sin embargo, los jugadores nunca obtuvieron una confirmación definitiva de sí este Batman era Bruce Wayne o alguien más.

La incertidumbre sobre la identidad del nuevo Batman dejó a muchos fanáticos confundidos. Aunque Sefton Hill, director creativo de Rocksteady, confirmó en Reddit que el Batman del final de Arkham Knight era Bruce Wayne, esta información no era ampliamente conocida. Además, el próximo juego Suicide Squad: Kill The Justice League, que se desarrolla después de Arkham Knight y cuenta con la participación de Batman, no es conocido por todos los seguidores de la franquicia. Por lo tanto, la confusión persistió a pesar de las respuestas oficiales.

Sin embargo, ahora DC Comics ha puesto fin a esta incertidumbre de una vez por todas al hacer que el Batman de Arkham aparezca en los cómics, haciendo referencia explícita a los eventos de Arkham Knight. Esta inclusión inequívoca muestra que Batman sobrevivió a los desafíos presentados en el juego y continúa su lucha contra el crimen.

La participación de Batman en el universo multiversal de los cómics demuestra la fuerza y la resistencia del Caballero de la Noche, sin importar en qué realidad se encuentre. Aunque los juegos de la franquicia Arkham llevaron a Batman al límite, su supervivencia al final de Batman: Arkham Knight confirma su habilidad para superar incluso las adversidades más difíciles.

Los fanáticos pueden ahora disfrutar de esta aparición del Batman de Arkham en los cómics y explorar más a fondo las consecuencias de los eventos del juego. La confirmación oficial de la supervivencia de Batman al final de Arkham Knight brinda a los seguidores un cierre satisfactorio y fortalece la narrativa del universo Arkham.

En resumen, DC Comics ha confirmado que Batman sobrevive oficialmente a los eventos de Batman: Arkham Knight en el universo multiversal de los cómics. Su aparición en Batman #135 deja claro que el Caballero de la Noche continúa su lucha contra el crimen y demuestra una vez más su capacidad para superar incluso las situaciones más desgarradoras. Los fanáticos pueden ahora disfrutar de esta respuesta definitiva y explorar nuevas historias protagonizadas por el icónico héroe en el universo Arkham.