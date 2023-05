Tom Holland y Neymar celebran juntos en el Grand Prix en Mónaco

Spider-Man es uno de los héroes favoritos del público y uno que ha tenido diversas adaptaciones en el cine y la televisión, lo que significa que los seguidores tiene sus versiones favoritas. En cuanto a los intérpretes para las películas live action el asunto es complica un poco, pues la lucha sobre cuál actor es mejor, si Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland, es una que no se calmará nunca. Incluso las celebridades tienen sus propias opiniones al respecto, y parece que Neymar, famoso jugador de fútbol, considera que el protagonista de Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% es el mejor, pues se les acaba de ver juntos en un evento de la Fórmula 1.

Sigue leyendo: Kevin Feige confirma que ya tienen las historia para Spider-Man 4

Luego del fracaso de la franquicia de Sony protagonizada por Andrew Garfield y Emma Stone, la compañía decidió llegar a un jugoso acuerdo con Marvel para que el personaje de Spider-Man apareciera en ese otro universo con un nuevo actor como protagonista. Por varios meses se filtraron muchos rumores sobre los actores favoritos para dar vida al superhéroe, y al final fue Tom Holland quien se quedó con el rol. En ese momento su nombre no era muy conocido, aunque ya había participado en películas como Lo Imposible - 81% y Mi Vida Ahora - 67%, y este trabajo estaba destinado a darle la fama que merecía.

Su aparición en Capitán América: Civil War - 90% fue elogiada por los fans, quienes vieron una versión juvenil e interesante que recordaba a los mejores cómics del héroe, así que cuando se confirmó una película en solitario con él todos estaban atentos al resultado. Spider-Man: De Regreso a Casa funcionó muy bien entre los seguidores del UCM porque en vez de contar una vez más el trágico origen de Peter Parker como Spidey, se enfocaron en mostrar cómo está tratando de encontrar su independencia como héroe en un mundo repleto de figuras con más experiencia que él.

Algunos se molestaron por el tratamiento que le dieron en sus películas individuales, especialmente por la insistencia de conectarlo con Tony Stark y su tecnología, pero algunos consideraban que el plan era lógico dentro de lo establecido en el UCM. De todas formas, cada nueva entrega de Spider-Man demostraba la lucha de este personaje por encontrar su propio camino, algo que logró con Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, que es la favorita de la mayoría y que regresa a las raíces de Parker en los cómics, con todo y la falta de dinero, amigos y trabajo.

También te puede interesar: Rumor: Tom Holland aparecerá en live-action en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Gracias a estas películas, Tom Holland se ha ganado un lugar muy importante dentro del legado de Spider-Man y algunos creen genuinamente que él es la mejor versión del héroe. Por supuesto, cada quien tiene su propia opinión, pero eso no cambia la emoción de algunas celebridades al conocerlo justamente por su relación con el superhéroe, y Neymar es uno de esos que siempre había querido tratar con él de manera personal. El famoso jugador de fútbol ya ha dicho en varias ocasiones que es gran fanático de Spider-Man (y de Batman), y hasta tiene un tatuaje de él en la espalda, así que encontrarse con Holland era como un sueño hecho realidad.

El medio Goal.com publicó imágenes de Neymar increíblemente contento junto a Tom Holland a quien conoció en el Grand Prix de la Fórmula 1 que se llevó a cabo en Mónaco. Las fotos de ambos rápidamente se viralizaron en redes sociales, y algunos fans del deportista hablaron justamente sobre su gusto por Spidey, aunque otros tomaron este asunto como prueba del poco interés que el jugador demuestra sobre su nuevo lugar en el equipo Paris-Saint Germain. El resto de sus colegas no parecen tenerle mucho afecto, en especial porque la inversión millonaria que se hizo para obtenerlo no ha dado buenos resultados en el campo, y los especialistas creen que pronto renunciará al equipo.

Puro amor entre Neymar y Tom Holland

All love between Neymar and Tom Holland 💛 pic.twitter.com/DuwfIO3LLg — GOAL (@goal) May 28, 2023

Neymar no habló sobre los rumores de su salida del equipo francés y simplemente se limitó a explicar que estaba en este evento porque era imposible resistirse a la Fórmula 1. Además de Holland, durante el Grand Prix también se vieron a otras celebridades como Michael Douglas, Orlando Bloom y la cantante Kylie Minogue. Mientras el futuro del futbolista se define, Tom Holland tiene una nueva serie y varios otros proyectos en mente, aunque de momento todavía no se sabe si regresará como el héroe. Los fans esperan verlo en Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, cintas que cerrarán la Saga del Multiverso y podrían abrir un nuevo camino para Spider-Man, tal vez con alguien más tomando el nombre y llevando el legado para futuras entregas.

No te vayas sin leer: Tom Holland revela que lleva un año sobrio para cuidar de su salud mental