La Sirenita: el director dice que el público debe entender que es un género distinto y los cambios son necesarios

Luego de varios cambios en su fecha de estreno debido a la pandemia, y luego de largos meses de promoción donde Halle Bailey se ganó el cariño de la mayoría, La sirenita - 63% por fin se estrenó en salas comerciales, y aunque sus ingresos han sido significativos, alcanzar las cifras de otras versiones live action de Disney no será nada sencillo. De todas las producciones que se han hecho bajo esta nueva tendencia, esta película ha sido la más atacada por los cambios a la historia y las canciones, pero el director Rob Marshall asegura que todo es parte del proceso para lograr algo mejor y, en ese sentido, las audiencias deben comprender que se trata de un género totalmente distinto.

La Sirenita - 92% cambió para siempre las animaciones de Disney que hasta ese punto tenían protagonistas femeninas que básicamente existían sólo para esperar el rescate del príncipe en cuestión. Ariel llegó como una joven rebelde, decidida, de buen corazón e increíblemente valiente que no dudaría en sacrificar ciertas cosas para poder encontrarse a si misma y la vida independiente que en verdad quería seguir. La cinta marcó a muchas niñas que crecieron con este ejemplo y terminó por abrir una nueva etapa de oro para la famosa compañía del ratón.

Desde hace ya varios años, la productora decidió que versiones live action de sus clásicos servían para cubrir varios frentes creativos y asegurar miles de millones en taquilla. Las nuevas películas traerían de vuelta a los clásicos pero con actores de carne y hueso que cumplieran con las expectativas de los fanáticos, mientras se actualizaban algunas partes de la historia original para poder ofrecer algo novedoso a las nuevas generaciones que conocerían a estos personajes por primera vez. Las cosas arrancaron muy bien, pero pronto la idea se desgastó y se le criticó a Disney el que desarrollara estas piezas sin mayor esfuerzo sólo porque eran infalibles en cines comerciales.

Este contexto no era nada bueno para La Sirenita, remake que había sido aprobado hacía tiempo, pero que todavía no comenzaba su producción porque no encontraban la forma de abordar a la protagonista. Rob Marshall, conocido por El Regreso de Mary Poppins - 74% y Piratas del Caribe: Navegando Aguas Misteriosas - 32%, fue el director elegido para dar nueva vida a esta historia y considerando sus antecedentes que mezclan muy bien lo musical con lo técnico, la decisión parecía perfecta. Por supuesto, el punto clave siempre fue encontrar a la nueva Ariel, y el papel fue uno de los más disputados en Hollywood. Finalmente, la tarea quedó en manos de Halle Bailey, algo que se percibió muy bien para aquellos que ya la conocían por su música.

La actriz tuvo que enfrentar muchos ataques racistas que se escudaban en decir que querían lo mejor para la adaptación, pero ninguno tomaba en cuenta el verdadero talento de Bailey o el hecho de que Marshall quedó encantado con ella desde la primera audición donde lo conmovió hasta las lágrimas. Pero este punto tan retrógrada no fue el único obstáculo a vencer, pues los fans de la animada tomaron nota de los posibles cambios al tercer acto de la historia y de las canciones, algo que no vieron con buenos ojos en lo absoluto.

Mucho se ha hablado sobre este tema, y hasta la protagonista de la original apoya los cambios, mismos que ve como un paso increíblemente necesario para mantener el legado de Ariel, pero el público todavía está molesto y, tal vez, hasta prefieren ignorar los hechos para mantenerse en su furia. Esto no impide que los involucrados vuelvan a defender la película con todas sus alteraciones, y Rob Marshall espera explicar el asunto desde un nuevo ángulo. En entrevista con IndieWire, el director comentó:

Es tan divertido cómo la gente se aferra a las cosas. No se dan cuenta de que este es un género diferente. Tienes que hacer que funcione como una [película] live action como si nunca hubiera existido una película animada. Es tu oportunidad de hacer cosas que funcionen para la historia. Todo es sobre la historia. Es como tomar una hermosa ópera, una hermosa obra de teatro y volver a hacerla. La miras a través de un nuevo lente. No es 1989, es 2023, entonces, ¿qué podemos aportar y aún aferrarnos a las cosas más importantes que realmente aún funcionan, pero luego reimaginarlo?

Para el director es muy claro que no se trata simplemente de trasladar lo mismo de la animada a una versión live action, pues hay un montón de cosas que no van a funcionar. Lo importante es tomar la historia, reconocer sus virtudes y sus puntos débiles para poder construir algo totalmente nuevo que va enfocado a un público distinto. Esta versión de La Sirenita no arrebata nada de la animación original y es hora de que se aprecien y juzguen ambos trabajos desde ese ángulo, y no desde la mente de un montón de adultos que insisten en ver exactamente algo que ya existe y ya probó su propio éxito.

