La Sirenita: maquillista responde a las críticas negativas que ha recibido la apariencia de Úrsula

La sirenita - 63% llegó a las salas de cine este fin de semana y tiene a las redes sociales enfocadas en el tema. Halle Bailey maravilló a la crítica con su voz y sorprendentemente se están observando mejores calificaciones y comentarios entre fans en relación con la prensa. Pero no todo es aplausos en el nuevo live-action de The Walt Disney Company. La apariencia de Melissa McCarthy como Úrsula generó negatividad en Internet, por lo que Peter King, maquillista de la película, ofrece algunas palabras al respecto para el medio Insider.

Úrsula, también conocida como la bruja del mar, es una de las villanas más conocidas de Disney. Basada en la famosa y esplendorosa drag queen, Divine, este personaje es objeto de culto entre los más apasionados de las animaciones de Disney; su doblaje en Latinoamérica se vio asombrosamente beneficiado por el talento de Serena Olvido, quien transformó a “Pobres almas en desgracia” en un himno absoluto de los clásicos Disney en español. Para la versión live-action contamos con el talento de Laura Torres, mientras que Melissa McCarthy fue la elegida para dar vida a la antagonista en carne y hueso.

Pero aunque el trabajo de McCarthy como Úrsula está siendo ampliamente celebrado por la crítica, algunos opinan que al ser una villana inspirada en una icono queer, el maquillaje debió ser realizado por un miembro de la comunidad LGBTQ. Peter King no lo es y los comentarios negativos hacia su trabajo y la apariencia de la villana se hicieron notar rápidamente. El creativo lanza una respuesta:

Lo encuentro muy ofensivo. ¿Por qué no puedo hacer un trabajo tan bueno como el de un maquillador queer? Eso es ridículo. No menosprecien a las personas porque no son lo que quieren que sean. Yo personalmente no lo entiendo. Sí, soy muy viejo ahora, así que está bien, también lo entiendo, pero, ya sabes, un maquillador o un diseñador de maquillaje podría diseñar maquillaje, no tiene que tener un apego a la naturaleza de lo que está haciendo.

Por parte de la crítica, La Sirenita ha recibido comentarios mayormente positivos, aunque su calificación en Rotten Tomatoes no es abrumadora. Por otro lado, sorprende el inesperado giro de los acontecimientos al observarse notas muy positivas por parte del público. El live-action de The Little Mermaid fue blanco de todo tipo de atropellos al revelarse el casting, en especial Halle Bailey, quien en un principio no convenció a muchos seguidores del clásico animado por ser una actriz afrodescendiente. Su trabajo en pantalla, ahora disponible en cine, demuestra que desde el inicio fue la estrella perfecta para ser la princesa Ariel.

Además de Bailey, en el reparto de La Sirenita encontramos a Jonah Hauer-King como Eric, el príncipe del reino cercano al hogar de Ariel, y quien es dotado de mayor profundidad en el live-action, alcanzando una química enternecedora con la protagonista, compartiendo gustos comunes y sueños afines, superando con creces el enamoramiento adolescente de la versión animada. También vemos a Javier Bardem como el rey Tritón, actor que también ofrece nuevas e interesantes capas del padre controlador en su camino hacia la comprensión de la vida de su hija.

La Sirenita continúa acumulando buenos números y muy pronto podría llegar a los US$185 millones en su primer fin de semana, convirtiéndose en un poderoso estreno de los proyectos live-action a cargo de The Walt Disney Company. La película también está siendo festejada por su compromiso con la diversidad, puesto que muchos de los personajes más importante son actrices y actores de color, proporcionando un toque distitivo a las producciones en acción real.

Una de las siguientes películas live-action de Disney es Lilo & Stitch, largamente esperada y solicitada por los fans, y que también ha generado todo tipo de comentarios por su volátil casting. Por el momento no tiene fecha de estreno pero ciertamente también cuenta con el potencial para ser un producto taquillero en las salas. La empresa del ratón se mantiene firme en su cometido de sacar el mejor provecho de sus clásicos animados a través de las recreaciones con personas reales.

