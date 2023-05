Deadpool 3: Ryan Reynolds tiene prohibido improvisar en el set debido a la huelga de guionistas

Deadpool 3 es uno de los títulos más esperados por los fans del personaje, pero también por los leales seguidores del UCM que quieren saber si está propuesta de verdad logrará aplicar un cambio importante y definitivo a esta franquicia. La cinta será la introducción del mercenario a esta saga que, justo en estos momentos, pasa por una crisis creativa que debe resolver pronto para no perder su dominio en la taquilla y entre el público. Considerando lo original que siempre es Ryan Reynolds con este personaje, muchos de verdad esperan que se convierta en una de las mejores cintas de la compañía, aunque esa gracia tan especial podría estar en peligro debido a la huelga de escritores que prohíbe al actor improvisar en el set.

Luego de creer que había arruinado el personaje de Deadpool en X-Men Orígenes: Wolverine - 38%, Reynolds pasó muchos años tratando de hacerle justicia con una película en solitario que fuera más cercana a los cómics originales, con el tono, estilo y violencia que tanto caracteriza la línea de este mutante. En ese momento, el mayor obstáculo era que las productoras habían visto el éxito de las películas de superhéroes en la taquilla global y consideraban necesario que estas producciones siempre estuvieran enfocadas en el público más joven, pues loas adultos no necesariamente llenarían las salas de la misma forma.

Luego de muchos pleitos, Reynolds pudo hacer Deadpool - 84% y la cinta demostró que sí existía espacio en el mercado para este tipo de propuestas; de hecho, demostró también que eran increíblemente necesarias pues algunos ya estaban cansados de las tendencias clásicas en el género de superhéroes. Deadpool 2 - 85% logró mantener la línea y elevar las expectativas, convirtiéndose así en una de las adaptaciones más poderosas entre la crítica y el público. Una tercera parte se sentía como una obligación, pero la compra de Fox dejó muchas dudas a los fans, incluso después de que dicho proyecto fuer aprobado por Kevin Feige.

El famoso productor aseguró que el personaje se mantendría como en sus primeras entregas y que Deadpool 3 tendría una clasificación para adultos, pero muchos todavía tienen sus dudas y las mantendrán hasta que vean los primeros avances. Además de todo esto, el regreso confirmado de Hugh Jackman como Wolverine también elevó las expectativas de los fans, y todos estos puntos hicieron que la secuela se convirtiera en una de las más esperadas de Marvel. Ahora que ya comenzó la filmación se esperan filtraciones, rumores y muchas teorías, pero hay una situación que podría cambiar la dinámica para la historia y eventualmente podría afectar el resultado general de la historia.

Ya todos saben que la huelga de guionistas en Hollywood está afectando a toda la industria. Un montón de series y películas tuvieron que detener por completo sus producciones hasta nuevo aviso, mientras que otras que ya tenían sus guiones terminados podrán continuar con sus grabaciones aunque sin la presencia de sus showrunners. El panorama es bastante complicado, en especial porque la asociación de productores no parece querer sentarse a la mesa a negociar. Además de pausar estos trabajos, la huelga tiene otras consecuencias, como la que ya está afectando la filmación de Deadpool 3.

Según Collider, la filmación de Deadpool 3 ya arrancó, pero tiene un serio conflicto por la huelga que, legalmente, impide a Ryan Reynolds improvisar en sus escenas. Esto es porque el actor también es guionista de la cinta, lo que significa que debe seguir las reglas del gremio durante la huelga que dictan claramente que no puede desempeñar labores relacionadas con la escritura. Si Marvel quiere seguir con la producción durante la huelga es algo que nadie puede impedir, pero cualquier alteración en el guion esta prohibido de momento, lo que podría cambiar mucho el resultado de la cinta. Conociendo la personalidad y estilo de Reynolds, las improvisaciones se toman como una parte muy rica e interesante que alimentan a un personaje que siempre hace comentarios críticos, atinados y graciosos. En muchas ocasiones, estos diálogos lucen bien en el guion, pero no se sienten así al filmarlos, por lo que se cambia en el momento, y esto ya no podrá ser.

Decidir filmar durante la huelga se puede entender como una decisión creativa que ahorrará bastante dinero, pero en la huelga pasada este tipo de acciones terminaron por afectar mucho ciertas películas como 007 Quantum - 64%, que es considerada la peor de la franquicia de Bond. Deadpool 3 no puede fallar al público, y ahora podría enfrentar otro problema para la filmación, pues pronto entrarán en negociaciones el gremio de directores y el sindicato de actores, y si tampoco se llega a un acuerdo con las productoras, ellos también se lanzarán a la huelga, deteniendo totalmente cualquier tipo de labor en Hollywood.

