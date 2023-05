Cannes 2023: Justine Triet gana la Palma de Oro por Anatomy of a Fall y se convierte en la tercera directora en obtener el premio

Una mujer se lleva la Palma de Oro por tercera vez en la historia del Festival de Cine de Cannes. Justine Triet se convirtió en la ganadora del máximo honor en la clausura de este prestigioso evento gracias a su película Anatomy of a Fall (título original: Anatomie d'une chute), el cual fue entregado por un jurado que tuvo como presidente a Ruben Östlund, quien el año pasado se llevó el mismo premio por la nominada al Óscar El triángulo de la tristeza - 70%.

Anatomy of a Fall es un drama legal que invita a la reflexión. Su trama pretende investigar la culpabilidad o inocencia de una popular novelista llamada Sandra (interpretada por la actriz Sandra Hüller), quien ha sido acusada de asesinar a su marido. Pero la película es tanto una indagación sobre su matrimonio, que trae detalles privados de la vida personal de la pareja a la sala del tribunal para que la prensa, el público y el público los analicen, como si estuvieran bajo un microscopio. La muerte de su marido en la nieve, según lo que describe la trama, sucedió bajo misteriosas circunstancias y en el filme ella trata de demostrar su inocencia.

La película fue co-escrita por su directora, Justine Triet, junto a Arthur Harari . Antes de esta participación en Cannes, la cineasta de 44 años obtuvo una nominación al premio César a la Mejor ópera prima por Age of Panic (título original: La Bataille de Solférino) en 2013 y tres años después fue nominada al César a la Mejor película por In Bed With Victoria (título original: Victoria (2016)). En 2019 compitió por la Palma de Oro con Sibyl, el relato sobre una psicoterapeuta que redescubre su pasión por escribir, y Margot, una actriz prometedora con problemas, que resulta ser una fuente de inspiración tentadora hasta el punto de la obsesión para la protagonista.

Cabe destacar que Triet empezó su carrera en el mundo de los documentales, donde también se desempeñó como directora de fotografía y editora. Fue a partir de 2012 que empezó a ganarse un lugar en los festivales de mayor prestigio como el que se celebra en Berlín, donde ha sido finalista en más de una ocasión y ha ganado un premio en una de las categorías dedicadas a los cortometrajes.

La cinta ganadora de la edición 76 del Festival de Cine de Cannes también fue reconocida con el premio Palm Dog, que se otorga a las actuaciones caninas, animadas o en live-action, en caso de que en la edición en curso se cuente con alguna. Este premio es entregado de manera independiente, al igual que la Palma Queer, por la que también compitió. El estreno de Anatomy of a Fall será este 23 de agosto en Francia y ya sabemos que Neon adquirió los derechos para Norteamérica, así que podría llegar pronto a otros territorios, especialmente ahora que ha sido galardonada.

Justine Triet es ahora la tercera mujer en ganar una Palma de Oro en Cannes, en toda la historia del festival. Primero fue Jane Campion por El Piano - 90%, quien compartió el honor con otra película debido a que el jurado lo catalogó como un empate; en 2021 la ganadora fue Julia Ducournau, quien tomó por sorpresa al jurado y la audiencia con la arriesgada propuesta de Titane - 89%. Triet se suma a la buena racha que están teniendo las directoras en los últimos años, pero cuando vemos que la primera vez que se entregó este premio fue en 1955 tal vez es una señal de que en realidad ha sucedido muy poco.

No faltaron las sorpresas a lo largo de la edición de este festival que acaba de concluir. Desde el estreno de Indiana Jones y El Dial del Destino - 41%, incluyendo la aparición de Harrison Ford, hasta el paso de varias estrellas por la alfombra roja, incluyendo celebridades del mundo del k-pop como Rosé de Blackpink y las integrantes de Aespa, sin duda el triunfo de Triet, de la mano de Jane Fonda, es el broche de oro para este evento.

