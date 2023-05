The Flash: Ezra Miller quedaría atrapado en el Clooney Verse

Recientes tráilers e información de The Flash ha sorprendido a los fans con más detalles sobre la película protagonizada por Ezra Miller, pero al parecer no es suficiente. Según nuevas filtraciones, hay muchos más secretos por descubrir sobre la adaptación de Warner Bros. al interesante cómic Flashpoint, que modifica la historia conocida del Velocista Escarlata, gracias al cual se permitirá reiniciar parte de lo que se había desarrollado en la franquicia en los últimos años.

El insider MyTimeToShineHello continúa aclarando dudas de los fans. En esta ocasión todo empezó con un tuit de la cuenta CanWeGetToast donde se menciona un spoiler de la escena post-créditos de la película donde aparece Barry Allen conversando con otro superhéroe de la Liga de la Justicia. Otro usuario tomó esta información para decir “Ezra se queda” debido a que el primer tuit confirma que el personaje, en la versión interpretada por el actor, permanece vivo y que no hay algún otro tipo de cambio. Muchos esperan que con esta película el estudio le de un final a la estancia del actor en la franquicia luego de la controversia.

Sin embargo, dentro de las interacciones aparece otro usuario que pregunta si realmente Ezra se queda o no y ahí es cuando interviene el insider para decir que en realidad no, y que ha sido relegado al universo del Batman de George Clooney. El usuario que publicó el tuit con el spoiler originalmente también dijo que el actor no se quedaba en el universo principal. De acuerdo con lo que luego dijo MyTimeToShineHello, ese otro héroe de la Liga al parecer también se quedará en ese universo.

The Flash es la mejor oportunidad para DC de hacer borrón y cuenta nueva con muchos detalles de la franquicia, especialmente aquellos que no servirán para lo que pretenden hacer Peter Safran y James Gunn ahora que se encuentran a cargo de la franquicia. La promesa de un nuevo inicio y/o continuación a lo que se había hecho con el SnyderVerse y los intentos del estudio por adaptar a más de los personajes de la editorial llegó a que en un punto se produzca un desorden que es lo que se podría corregir en el futuro.

No, el Flash de Ezra está en el universo de Clooney ahora.

Por ahora, esta adaptación está siendo muy esperada por los fans y llegará a los cines como uno de los mayores estrenos de este verano. A pesar de la gran expectativa por su lanzamiento, The Flash podría no ser el éxito que un estudio podría esperar de una película de este calibre ya que fuentes de The Hollywood Reporter aseguran que recaudará menos que Eternals - 58% en su primer fin de semana. A diferencia de otros títulos, la película de Marvel Studios es vista como un fracaso, pero no sabemos qué tanto motivará esto a DC.

Teniendo en cuenta que The Flash podría obtener US$70 millones en ese período, hay que recordar que la promoción que se le está haciendo al filme sí está siendo un gran esfuerzo que también le cuesta varios millones adicionales que se suman al costoso presupuesto de la cinta. Quizás para ese estudio sea suficiente el hecho de llamar la atención para que en un largo plazo la producción pueda encontrar una forma de convertirse en un éxito. Después de todo, Aquaman - 73% empezó con US$67 millones y terminó deslumbrando a todos.

The Flash llegará a los cines de Estados Unidos este 16 de junio, con el protagónico de Ezra Miller en una historia que mostrará múltiples universos de DC y muchos cameos de personajes que participaron en las adaptaciones modernas y de antaño en las diferentes películas que se han realizado a lo largo de su historia.

