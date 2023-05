J.K. Rowling vuelve a ser acusada de plagio: dicen que Harry Potter se basó en una película de 1985

La imagen de J.K. Rowling puede estar de capa caída debido a sus opiniones transfóbicas, pero su legado, que la convirtió en una de las escritoras más ricas del mundo, perdura gracias a su aclamada saga Harry Potter. Sin embargo, a lo largo de los años, la serie ha estado bajo escrutinio debido a las comparaciones con otras obras literarias. Tal es el caso de una película de los años 80 que siempre ha estado en el tintero, y de vez en cuando resurgen las sospechas y comparaciones.

Sigue leyendo: Acusan a Harry Potter de ser propaganda neoliberal

Recientemente, un par de hilos virales en Twitter han despertado nuevamente las sospechas de similitudes entre Harry Potter y El Secreto de la Pirámide - 65%, una película producida por Steven Spielberg, dirigida por Barry Levinson y escrita por Chris Columbus . Los hilos, publicados por el usuario Pedro Vallín, han generado un debate en línea y han reavivado la discusión sobre las posibles influencias en la creación del mundo de Harry Potter.

Me he pasado muchos años diciendo que HARRY POTTER se inspira en EL SECRETO DE LA PIRÁMIDE. Pero hablaba de memoria. Ayer volví a ver la peli de Barry Levinson después de veinte años y no hay tal inspiración. Es un saqueo. pic.twitter.com/kCn3ebyywC — Pedro Vallín (@pvallin) August 2, 2021

La teoría sugiere que la historia de Harry Potter es esencialmente la misma que la del joven Sherlock Holmes, pero ambientada en un mundo mágico. No solo la premisa es similar, sino que la primera película de la franquicia, Harry Potter y La Piedra Filosofal - 80%, comparte personajes, ambientación, escenografía e incluso la partitura musical con El secreto de la pirámide. Esto ha llevado a especulaciones sobre la influencia directa de la película en la creación de la saga de Harry Potter.

La conexión entre las dos películas se ve reforzada por el hecho de que Chris Columbus dirigió las dos primeras adaptaciones cinematográficas (Harry Potter y La Cámara Secreta - 82%) y ha citado como una influencia directa a la misma obra que escribió en 1985. Sin embargo, Columbus nunca ha mencionado explícitamente las similitudes entre su guión y los textos de Rowling.

También te puede interesar leer: Harry Potter: J.K. Rowling admite que el público está enojado por permitir la serie

El periodista irlandés Declan Lynch, en ese entonces escribiendo para The Sunday Independent, presentó indicios de similitudes entre el joven Sherlock Holmes y el Harry en 2010. El diseño del escenario y la atmósfera de El secreto de la pirámide se asemejan a la película de Harry Potter, y detalles como el culto egipcio conocido como Rametep, que utiliza dardos envenenados para inducir alucinaciones vívidas y pesadillas, añaden un elemento casi sobrenatural a ambas historias.

Además de las similitudes en la trama y los escenarios, también se han destacado las similitudes entre los personajes. El personaje de Sherlock Holmes se asemeja a Ron Weasley, mientras que Dudley, quien comparte rasgos con Draco Malfoy, sufre un "hechizo" similar al usado por Holmes en su rival de la escuela. Estas similitudes han llevado a especulaciones sobre una posible influencia directa de la película en las novelas de Rowling.

Las similitudes continúan con los tres personajes principales de ambas historias: Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Los rasgos físicos, como las gafas redondas y la bufanda, así como la dinámica entre los personajes, muestran paralelismos entre las dos obras. Incluso los villanos en ambas historias pertenecen a cultos misteriosos con máscaras y capuchas, como los Mortífagos de Voldemort en Harry Potter.

La escuela de magia de Hogwarts también guarda semejanzas con la escuela privada a la que asisten Watson y Holmes en El secreto de la pirámide. Las aulas, los profesores y los directores de ambas escuelas presentan similitudes sorprendentes. Incluso el ambiente gótico y la iluminación de las velas en Hogwarts evocan imágenes de la escuela de los jóvenes Sherlock Holmes.

El vínculo entre Rowling y Columbus plantea preguntas sobre la naturaleza de su relación laboral y si hubo alguna influencia o inspiración directa en la adaptación cinematográfica de Harry Potter. Sin embargo, las dudas sobre posibles influencias no se limitan solo a El secreto de la pirámide. El personaje de The Books of Magic de Neil Gaiman (The Sandman - 76%), publicado en 1992, comparte sorprendentes similitudes con Harry Potter.

No te vayas sin leer:J.K Rowling lanza la plataforma Harry Potter at Home

A pesar de las especulaciones y las similitudes señaladas, es importante tener en cuenta que no hay pruebas concluyentes de que J.K. Rowling haya tomado prestadas ideas de El secreto de la pirámide u otras obras. La creación de una historia original siempre implica influencias de diversas fuentes, y es posible que las similitudes sean simplemente coincidencias o resultados de elementos comunes en la literatura fantástica.

En última instancia, el debate sobre las similitudes entre Harry Potter y otras obras literarias continuará, pero la popularidad y el éxito duradero de la saga son innegables. Independientemente de las acusaciones y las comparaciones, J.K. Rowling seguirá siendo una de las escritoras más exitosas y reconocidas gracias a su creación del mundo mágico de Harry Potter.