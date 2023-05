Diablo IV: Chloé Zhao dirigió el tráiler de lanzamiento del esperado videojuego de Blizzard

Once años después del lanzamiento de Diablo III, está a punto de llegar la cuatro entrega de la exitosa saga de Blizzard Entertainment, y un tráiler de lanzamiento ha sorprendido a los fans, porque además de que es muy bueno, fue dirigido por la ganadora del Óscar, Chloé Zhao, cineasta de origen chino, responsable de The Rider - 95%, Nomadland - 100% y Eternals - 58%. El video fue co-dirigido por Kiku Ohe, director australiano que ha dirigido varios cortometrajes y la película The Line (2017).

La saga de Diablo tiene lugar en un mundo fantástico conocido como Santuario, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan desde la noche de los tiempos, y los jugadores pueden elegir a un personaje de diferente clase (Bárbaro, Druida, Nigromante, Paladín, etc.), para pelear contra demonios de todo tipo y detener a los grandes males del infierno de apoderarse del mundo.

El tráiler de lanzamiento es titulado “Saviors Wanted” (se buscan salvadores) y nos muestra a varios héroes que deben hacer frente a Lilith, la Madre Bendecida, el gran villano de Diablo IV. El juego se lanzará este 6 de junio. Chloé Zhao comentó sobre el video lo siguiente (vía Variety):

Al trabajar con Blizzard, tuvimos la maravillosa oportunidad de dar vida al mundo oscuro, emocionante e imaginativo de Diablo IV. Los fanáticos de Diablo son muy apasionados y muchos han estado en el juego durante más de dos décadas. Queremos hacer lo correcto para los fanáticos, honrar las ricas tradiciones del juego y la construcción visceral del mundo mientras evocamos las emociones fuertes que sienten los jugadores mientras se sumergen en el juego.

Con 41 años, Chloé Zhao ha sido reconocida con el Óscar a Mejor Director y Mejor Película por Nomadland, pero desde antes de ese triunfo ya había sido reconocida como una talentosa directora y guionista. Su carrera despegó con su debut en 2015 con la película Songs My Brothers Taught Me - 90%, pero fue con The Rider en 2017 que ganó reconocimiento internacional.