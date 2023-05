Quentin Tarantino reafirma su desprecio por el streaming y dice que es como si las películas de Netflix no existieran realmente

A pesar de no trabajar de manera tan constante, Quentin Tarantino se mantiene como uno de los directores más respetados dentro de la industria y uno que cuenta con varios trabajos que ya forman parte de la historia del cine. Además de todo, él es uno de los principales críticos del medio, y en diversas ocasiones ha hablado sobre los servicios de streaming, las celebridades y el estado actual de la creatividad en Hollywood. En una reciente entrevista, el creador reafirmó su desprecio por las plataformas y usó de ejemplo a Ryan Reynolds para demostrar que las celebridades del séptimo arte ya no son lo que eran.

Netflix causó toda una revolución en los medios de entretenimiento y entre el público que cambió por completo su forma de consumir cine y televisión. Además de fomentar los maratones para acabar con una serie en uno o dos días, la marca también pasó de ser un catálogo para ver títulos muy populares a ser una que creara su propio contenido exclusivo. Por supuesto, esto hizo que otras productoras quisieran generar algo similar, y esto fue especialmente importante durante la pandemia mundial, cuando las empresas lucharon por crear material nuevo en tiempo récord.

Disney, por ejemplo, aprovechó a Marvel y Star Wars para estrenar series que conectan entre sí, y en algunos casos con otras películas, en un intento por aprovechar el compromiso de la audiencia que quiere estar al corriente de todo. Apple TV+ se enfocó desde más en series que fueran diferentes y no tuvieran una competencia directa y Warner Bros. buscó equilibrar sus estrenos en cines comerciales con sus estrenos en HBO Max. Mientras tanto, Netflix comenzó a buscar nuevas tendencias, franquicias y fórmulas para no quedarse atrás ante la nueva competencia.

Para muchos creativos, este sistema que da prioridad al mundo del streaming es lo peor que le pudo suceder a Hollywood, pues además de fomentar la creación en masa sin mayor atención a la calidad, también se crean títulos que el público olvida increíblemente rápido, pues está al pendiente siempre del siguiente gran estreno que pueda consumir de inmediato. Quentin Tarantino es de esos directores que cree que las películas sólo pueden considerarse como tal si se ven en una sala oscura y con pantalla grande. Para él, la nueva forma de producir y estrenar cintas afecta al público, pero también la percepción de lo que es y debe ser una verdadera celebridad en Hollywood.

En una reciente entrevista con Deadline, el director de Había una vez en... Hollywood - 94% explicó su razonamiento sobre la guerra entre servicios de streaming y la gran diferencia entre dirigir una serie de televisión, como él hizo con un par de episodios de CSI, y una película que para él no se puede considerar como tal si sólo llega a plataformas. La conversación se fue hacia ese tema porque el creador habló sobre su última cinta que espera lanzar en cines comerciales:

Probablemente haga la película con Sony porque son los últimos en la ciudad que están absolutamente, totalmente, comprometidos con la experiencia cinematográfica. No se trata de alimentar su red de streaming. Están comprometidos con la experiencia en la sala de cine. Juzgan el éxito por los culos en los asientos. Y juzgan el éxito por las películas que ingresan al espíritu de la época, no solo por hacer una película grande y costosa, para luego ponerla en su plataforma de streaming. Donde nadie sabe que está allí.

En ese sentido, Tarantino considera que estas películas no crean ningún tipo de legado y sus estrellas tampoco:

Lo que quiero decir, y no me estoy metiendo con nadie, es que aparentemente para Netflix, Ryan Reynolds ganó US$50 millones con esta película y US$50 millones con esta otra película y US$50 millones con la próxima película que haga para ellos. No sé qué son esas películas. Nunca las he visto. ¿Tú sí? [...] Pero esas películas no existen en el espíritu de la época. Es casi como si ni siquiera existieran.

Ryan Reynolds apareció en Alerta Roja - 63% y El proyecto Adam - 70% para Netflix, y efectivamente es considerado uno de los actores más taquilleros de Hollywood, aunque estas películas no llegaran a cine para genera una taquilla tradicional. El punto de Tarantino, y es uno muy válido, es que la guerra entre servicios de streaming está haciendo todo más efímero, y si esto es bastante complicado con series de televisión con potencial que no pasan de la primera temporada porque no se les da la oportunidad, con las películas es peor porque no se les crea contexto, temporalidad ni un legado, y es por eso que algo como El hombre gris - 37%, en la que se invirtió demasiado dinero, se puede ver durante su primer fin de semana y nunca volver a ella.

