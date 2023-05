El actor James Cromwell salvó a un cerdito del matadero y lo nombró Babe

James Cromwell es un actor estadounidense con una larga trayectoria en el cine. El intérprete de 83 años ha participado en numerosas películas destacadas, pero sin duda uno de sus roles más icónicos es el del granjero Arthur Hoggett en la película Babe, El Puerquito Valiente - 97%, de 1995, por el cual recibió una nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto. Cromwell es conocido no solo por su destacada carrera actoral, sino también por su activismo y defensa de los derechos de los animales. A lo largo de su vida, ha sido un apasionado defensor del bienestar animal y ha participado activamente en diversas campañas y protestas para combatir el maltrato animal.

También te recomendamos: La Sirenita: Disney ofrece sushi en la premiere y fans consideran que es algo contrario al mensaje de la película

De acuerdo con un informe de Variety, Cromwell ha ayudado a salvar a un cerdito bebé de ser masacrado. El actor se desempeña como director honorario de PETA, la organización defensora de los derechos de los animales, y trabajó para que el lechón fuera transferido al Santuario de animales de Indraloka después de que este cayera de un camión que lo llevaba hacia un matadero.

De acuerdo con PETA, el pequeño animal fue encontrado “raspado, golpeado y cubierto de lodo” cuando fue rescatado. Cromwell conoció al cerdito y lo nombró Babe, un guiño a sus icónicas películas del puerquito valiente. El actor dijo lo siguiente en un comunicado (via Variety):

Habiendo tenido el privilegio de presenciar y experimentar la inteligencia y las personalidades curiosas de los cerdos durante la filmación, la película 'Babe' cambió mi vida y mi forma de comer, así que aproveché la oportunidad de salvar a este bebé de la vida real. Todos los cerdos merecen vivir en paz y alegría en un santuario, eligiendo cuándo retozar, dónde alimentarse y cómo pasar su tiempo, pero pocos lo hacen.

También lee: Barbie sufre una crisis existencial en nuevo tráiler de la cinta

Babe, el puerquito valiente fue dirigida por Chris Noonan y se convirtió en un gran éxito tanto a nivel de crítica como de taquilla. La historia sigue a Babe, un cerdito huérfano que es criado por una perrita border collie llamada Fly en una granja. Babe tiene el deseo de convertirse en un perro pastor y decide participar en un concurso de pastoreo de ovejas. Aunque inicialmente es despreciado por los otros animales de la granja, su determinación y habilidades únicas lo ayudan a ganarse el respeto de todos.

La cinta recibió siete nominaciones al Premio de la Academia y ganó el premio a Mejor Efectos Visuales. Fue ampliamente elogiada por su encantadora historia, sus personajes entrañables y su mensaje sobre la superación personal, la importancia de aceptarse a uno mismo y el respeto hacia los animales. Debido al éxito de la primera película, se realizó una secuela titulada Babe: El puerquito va a la Ciudad - 62% en 1998, también dirigida por Chris Noonan. En esta película, Babe se enfrenta a nuevos desafíos cuando él y sus amigos animales deben navegar por la ajetreada vida de la ciudad después de ser separados de la granja. Aunque la secuela no tuvo tanto éxito como la película original, aún conservó parte del encanto y la ternura de su predecesora.

Además de Babe, Cromwell ha aparecido en películas como Milagros Inesperados - 80%, El Hombre Araña 3 - 63% y El Artista - 98%, cinta por la cual recibió otra nominación al Premio de la Academia. En televisión, Cromwell ha participado en numerosas series. Interpretó al padre de la hermana Jude en la aclamada serie American Horror Story: Asylum, y ha tenido papeles destacados en exitosas series como Six Feet Under, 24, The Young Pope y Succession - 86%, entre otras.

Por décadas, el actor ganador del Emmy se ha pronunciado en contra de la cría industrial de animales y ha abogado por mejores condiciones para los animales en granjas y mataderos. Ha participado en protestas pacíficas, incluso siendo arrestado en varias ocasiones, para llamar la atención sobre estas problemáticas y promover un trato ético hacia los animales.

Uno de los momentos más destacados de su activismo fue durante la ceremonia de los Premios de la Academia en 2012. Mientras subía al escenario para recibir su nominación al premio por su papel en la película El Artista, Cromwell aprovechó la oportunidad para mostrar una pancarta que decía: "Actúa en contra del maltrato animal". Con este gesto, buscaba generar conciencia sobre la importancia de tratar a los animales de manera ética y respetuosa.

Además de su participación directa en protestas y eventos, Cromwell también ha trabajado con organizaciones dedicadas a la protección animal. Ha prestado su voz para documentales y anuncios publicitarios que buscan informar y educar sobre el bienestar animal. El conocido actor ha utilizado su fama para generar un impacto positivo y promover un cambio en la forma en que los animales son tratados en la industria y en la sociedad en general.

Por si te lo perdiste: Quentin Tarantino revela primeros detalles sobre su última cinta y la compara con Taxi Driver