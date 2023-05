Barbie sufre una crisis existencial en nuevo tráiler de la cinta

Barbie es una de las películas más esperadas del año y es que las expectativas son muy amplias por tener a Greta Gerwig como directora y a Margot Robbie como la famosa muñeca. La idea de llevar a esta figura a la pantalla grande no es realmente nueva, pues Mattel pasó años buscando el material y a los creativos adecuados. El público se mantiene encantado con todo lo que se ha revelado sobre la cinta, pero un nuevo tráiler por fin nos explica más sobre el viaje de la protagonista y lo que podemos esperar de este proyecto.

Sigue leyendo: Barbie: Margot Robbie está sorprendida de lo mucho que el público espera la película

Hablar de Barbie requiere tiempo y dedicación pues la famosa muñeca no es sólo una figura de entretenimiento multigeneracional también es la representación de la evolución sobre la percepción social hacia la mujer. El personaje cambió de manera radical la forma en la que las infancias jugaban, pues hasta este punto para las niñas sólo existían los juguetes que fomentaban las tareas del hogar y los cuidados maternos y no existían propuestas que les mostraran lo que podían llegar a ser cuando se convirtieran en mujeres independientes.

Esto se ejemplificó muy bien con el primer teaser que hace un homenaje a 2001: Odisea del Espacio - 96% y donde todas las niñas rompen sus juguetes de bebé para admirar las posibilidades de Barbie. Ahora sabemos que esta escena es, de hecho, el inicio de la cinta que claramente busca algo más que sólo retratar fielmente a la muñeca. Algunos detalles de la trama se fueron filtrando poco a poco, pero la película tiene muchas sorpresas preparadas que van más allá de su extenso elenco. El nuevo tráiler oficial nos muestra exactamente cómo es que la protagonista emprende su viaje al mundo real luego de sufrir una crisis existencial en su mundo perfecto, plástico y repetitivo.

Mira aquí el tráiler:

En el avance podemos ver que Barbie lleva una vida perfecta siempre rodeada de cariño, amistades y mucha diversión, pero las cosas cambian cuando una idea peculiar se mete en su cabeza y no la deja tranquila. El tema de la mortalidad no sólo hace que las cosas dejen de ser perfectas para la protagonista, también hacen que comience a sentir el rechazo de las otras versiones Barbie que no quieren seguir esa línea tan trágica. En un intento por volver a su camino de siempre, la muñeca acude a una versión que sí conoce el mundo real interpretada por Kate McKinnon quien con sus marcas de crayón y so horrendo corte representa la forma en la que muchas infancias alteran físicamente a estos juguetes.

También te puede interesar: Barbie: Margot Robbie quería a Gal Gadot en la película porque es "imposiblemente hermosa" y tiene mucha "energía Barbie"

Tal como Neo en Matrix - 87%, ahora Barbie debe elegir entre volver a usar tacones o aprender a usar zapatos planos para conocer la verdad sobre el universo y el mundo real. Por supuesto, Ken, interpretado por un Ryan Gosling que seguramente robará escenas, no puede vivir sin un propósito, y para él el único propósito es justamente Barbie, así que decide acompañarla en su viaje. Por desgracia para Barbie, la vida real está llena de acoso, sexismo, agresiones y momentos grises, así que no pasa mucho tiempo para que se de cuenta que aquí no hay espacio para la perfección y que las niñas de las nuevas generaciones no necesariamente la ven como un ejemplo a seguir.

Greta Gerwig, quien escribió el guion junto a Noah Baumbach, quería hacer más que un retrato sobre la muñeca o un homenaje a todas esas ediciones especiales de Mattel, pues era importante para ella mandar un mensaje sobre la presión por ser perfecta, el normalizar que no todos los días serán ideales, y que está bien reconocer que nuestros días están contados porque existen muchas formas de dejar un legado a las personas que amamos.

Barbie se estrenará el próximo 21 de julio y los primeros análisis aseguran que será un gran éxito en taquilla, incluso si se enfrenta contra Oppenheimer que también tendrá una taquilla muy fuerte. El público ya está ansioso por conocer el resultado de esta cinta, pues el elenco ha dicho en más de una ocasión que el guion era realmente estupendo y poderoso, así que se cree que será mucho más reflexivo, filosófico y profundo de lo que podría aparentar.

No te vayas sin leer: Barbie: Ryan Gosling revela que Margot Robbie le dio un regalo rosa diferente por cada día de filmación